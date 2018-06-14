Джиджи Хадид контролирует социальные сети Зейна Малика

Совсем недавно Джиджи Хадид (Gigi) и Зейн Малик (Zayn) рассказали медиа о возобновлении отношений, выложив милые совместные фотографии в. В этот раз они решили, что между ними не будет никаких тайн и поделились друг с другом паролями от всех своих социальных сетей, о чем рассказала подруга Джиджи:

«Они договорились о полной открытости в отношениях, так как на стадии примирения самое важное — это доверие. Теперь каждый из них может в любое время проверить социальные сети или смски другого. Вряд ли они будут часто пользоваться этим, но само существование возможности заглянуть в приватные чаты Зейна приносит Джиджи спокойствие»

Мы очень надеемся, что в этот раз у пары все получится и они не станут злоупотреблять чрезмерным контролем друг за другом.