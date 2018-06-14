Как сделать простую ловушку для комаров, которая убивает насекомых с 98-процентной эффективностью

Лето наконец наступило, жару мы все еще ждем, а комары уже тут. Конечно, вряд ли у нас будет такое же нашествие насекомых, как у жителей Воронежской области, но подготовиться все же стоит.

Нашли для вас дешевое и простое устройство, которое можно сделать своими руками. Принцип его работы используют на американских военных базах в малярийных зонах с фантастическими результатами. Есть много вариантов Ovitrap, какие-то полегче, а для других требуется использование яда.

Эта ловушка для комаров проста и крайне эффективна — убивает целое поколение комаров еще до того, как они получат возможность укусить. Через шесть недель использования умирает до 98 процентов насекомых.

Источник: instructables.com Как это работает

Эта ловушка для комаров все равно что мед для мух. Они повсюду ищут стоячую воду в темном месте, чтобы отложить яйца. За свой короткий жизненный период они делают до десяти кладок в разных местах. Комары живут ради крови, которую они потом превращают в яйца. Как только они ее получают, они еще стремительнее ищут воду.

Как только комары откладывают яйца, вылупляются личинки, которые ползут через экран в воду и там превращаются в живых комаров, которые слишком большие, чтобы вылететь через экран обратно. Какое-то время вы ничего не будете замечать и будет казаться, что в ловушке ничего не происходит, но этот процесс может занять неделю или две. Так что продолжайте заливать в ловушку воду, и спустя шесть недель она будет полна мертвых комаров.

На территории площадью четыре тысячи квадратных метров понадобится 4-6 таких ловушек. Как только увидите, что ловушка полна, вынимайте экран, высыпайте мертвых насекомых и доливайте воду.

Шаг первый: что вам понадобится

1. Обычный пластиковый контейнер, чем больше, тем лучше. Лучше черного цвета, если нет, то можно закрасить или затемнить позднее.

2. Черные носки.

3. Клей на основе силикона.

4. Металлическая сетка или экран.

5. Проволока.

Инструменты: дрель, кусачки, ножницы и мел.

Шаг второй: просверлите в контейнере два отверстия наверху, чтобы просунуть потом проволоку. Чуть ниже просверлите отверстия диаметром 6 миллиметров, чтобы вода не доходила до металлической сетки.

Шаг третий: приклейте черный носок к контейнеру.

Нанесите клей на дно и потом прижмите конец носка. Пока клей сохнет, займитесь экраном.

Шаг четвертый: поместите контейнер на металлическую сетку, обведите окружность мелом и вырезайте экраны для будущих ловушек.

Шаг пятый: нарезайте куски проволоки, чтобы подвесить на них ловушки. Обычно достаточно полуметра длины.

Шаг шестой: как только клей высохнет, натяните носок по окружности контейнера до самого конца.

Шаг седьмой: аккуратно вставьте металлическую сетку в контейнер и чуть надавите, чтобы экран оказался выше просверленных отверстий внизу. Личинки комаров будут проползать сквозь сетку к воде, вылупятся и станут слишком большими, чтобы вылететь. Если уровень воды будет выше экрана, то ловушка не сработает.

Шаг восьмой: вставьте нарезанную проволоку в отверстия в самом верху и загните с внутренней стороны.

Шаг девятый: наберите ведро воды в пруду. Комары любят именно стоячую воду, так что свежая вода не сработает, она должна быть с душком.

Окуните все ловушки в ведро, чтобы заполнить их водой. Лишняя вода вытечет через просверленные отверстия. Можно добавить пару кусочков сухого корма для собак, чтобы вода оставалась застойной и после проливного дождя.

Шаг десятый: развесьте ловушки и начинайте убивать комаров. Вешать лучше подальше от солнца и ветра — на деревья или кусты. Дождевая вода будет пополнять ловушку, которая будет работать, пока не заполнится мертвыми комарами.