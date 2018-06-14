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Бейонсе подозревают в четвертой беременности
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Бейонсе подозревают в четвертой беременности 

WomanHit.ru 31 минуту назад
Фото: WomanHit.ru
В начале прошлого лета у Бейонсе и Джея Зи родились двойняшки, Руми и Сэр Картеры. На днях артистка отправилась в гастрольный тур «On The Run II Tour». И внимательные поклонники стали отмечать, что фигура исполнительницы начала меняться.
Теперь в соцсетях ведутся бурные споры, беременна она или же просто поправилась. Весомым аргументом в пользу грядущего пополнения в звездном семействе являются предпочтения певицы в одежде — в последнее время она все чаще выбирает наряды, включающие пиджаки и накидки.
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Женский форум
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