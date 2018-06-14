Бейонсе подозревают в четвертой беременности

В начале прошлого лета у Бейонсе и Джея Зи родились двойняшки, Руми и Сэр Картеры. На днях артистка отправилась в гастрольный тур «On The Run II Tour». И внимательные поклонники стали отмечать, что фигура исполнительницы начала меняться.

Теперь в соцсетях ведутся бурные споры, беременна она или же просто поправилась. Весомым аргументом в пользу грядущего пополнения в звездном семействе являются предпочтения певицы в одежде — в последнее время она все чаще выбирает наряды, включающие пиджаки и накидки.