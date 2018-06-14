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В мини-зоопарке парка Горького появились трехмесячные еноты. Смотрите на них и умиляйтесь
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В мини-зоопарке парка Горького появились трехмесячные еноты. Смотрите на них и умиляйтесь 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В контактный зоопарк парка Горького из Екатеринбурга прибыли два новых питомца — еноты Кузя и Ася. Сейчас им три месяца и пока они привыкают к новому дому. Мы принесли вам умилительные фотографии малышей.
Малыши ловко взбираются по стенкам клетки
Забавная парочка живет в большой клетке. Кормят енотов фруктами, овощами и мясом. Пока животные общаются только с сотрудниками зоопарка, но в ближайшее время посетителей начнут пускать внутрь вольера, чтобы с Асей и Кузей можно было сфотографироваться и погладить их.
— Думаем, что в этом месяце или в следующем после того, как еноты привыкнут, сможем запускать в клетку детей пообщаться. В контактный зоопарк их переводить не будем, — рассказал 59.ru администратор мини-зоопарка.
Сейчас енотики ещё совсем крохотные. Им всего три месяца
Сейчас в мини-зоопарке парка Горького есть кролики, овцы, лисы, несколько видов птиц, белки. А недавно там родилась лама гуанако.
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