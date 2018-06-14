В мини-зоопарке парка Горького появились трехмесячные еноты. Смотрите на них и умиляйтесь

В контактный зоопарк парка Горького из Екатеринбурга прибыли два новых питомца — еноты Кузя и Ася. Сейчас им три месяца и пока они привыкают к новому дому. Мы принесли вам умилительные фотографии малышей.

Малыши ловко взбираются по стенкам клетки

Забавная парочка живет в большой клетке. Кормят енотов фруктами, овощами и мясом. Пока животные общаются только с сотрудниками зоопарка, но в ближайшее время посетителей начнут пускать внутрь вольера, чтобы с Асей и Кузей можно было сфотографироваться и погладить их.

— Думаем, что в этом месяце или в следующем после того, как еноты привыкнут, сможем запускать в клетку детей пообщаться. В контактный зоопарк их переводить не будем, — рассказал 59.ru администратор мини-зоопарка.

Сейчас енотики ещё совсем крохотные. Им всего три месяца

Сейчас в мини-зоопарке парка Горького есть кролики, овцы, лисы, несколько видов птиц, белки. А недавно там родилась лама гуанако.