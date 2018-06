Ребёнок проглотил батарейку-таблетку — дайте мёд

Фото: PixabayРебёнок проглотил батарейку-таблетку — дайте мёдГруппа специалистов по уху, носу и горлу продемонстрировала, что употребление в пищу меда после проглатывания батарейки-таблетки может снизить серьезные травмы у маленьких детей. Основываясь на результатах лабораторных животных, исследование показывает, что этот обычный домашний продукт может значительно снизить заболеваемость и смертность от щелочных батареек.

Актуальность проблемы

«Батарейки проглатываются детьми более 2500 раз в год в Соединенных Штатах, причем в 12 раз больше смертельных исходов за последнее десятилетие по сравнению с предыдущим десятилетием», — сказал Ian N. Jacobs (Ian N. Jacobs), директор Центра нарушений дыхательных путей у детей (Center for Pediatric Airway Disorders) и отоларинголог в Детской больнице Филадельфии (CHOP). «Так как серьезный ущерб здоровью может быть нанесён в течение двух часов после проглатывания батарейки, интервал между проглатыванием и удалением является критическим временем, чтобы уменьшить травму пищевода».

Джейкобс сотрудничал с исследователями CHOP и автором исследования Крисом Р. Жатаной (Kris R. Jatana), педиатром-отоларингологом. Исследование опубликовано в журнале «The Laryngoscope».

Ребёнок проглотил батарейку — симптомы

Из-за их размера, формы, напоминающей конфету и блестящей металлической поверхности, батарейки-таблетки создают риск для малышей на протяжении десятилетий. Когда батарея реагирует со слюной и тканью пищевода, она создает богатый гидроксидом щелочной раствор, который по существу растворяет ткань. У детей с присутствием батарейки в пищеводе могут присутствовать симптомы, такие как — боли в горле, кашель, лихорадка, затруднение глотания, ухудшение глотания или шумное дыхание. Это может вызвать серьезные осложнения, такие как перфорация пищевода, паралич голосового аппарата, эрозия в дыхательных путях или крупных кровеносных сосудах. Чем дольше происходит процесс удаления батарейки, тем выше риск для этих детей, особенно для тех, кто не может быть доставлен в больницы со специализированными анестезиологами и эндоскопистами, имеющими опыт удаления посторонних предметов.

Материалы и методы обследования

Перед исследовательской группой стояла задача найти успешный подход к лечению травм без последствий, как в домашних, так и в клинических условиях и проверить их эффективность экспериментально, в данном случае на лабораторных свиньях. В частности, исследователи искали приемлемые, более вязкие жидкости, которые могли бы создать защитный барьер между тканью и батареей, а также нейтрализовать щелочной раствор. В лабораторных экспериментах группа проверила различные варианты, включая обычные бытовые напитки, такие как соки, газированные напитки и спортивные напитки.

Результаты научной работы

«Мы исследовали множество вариантов бытовых и лекарственных жидкостей, и наше исследование показало, что мед и сукральфат продемонстрировали защитные эффекты от повреждения батарейки-таблетки, делая травмы более локализованными и поверхностными», — сказала Джатана. «Результаты нашего исследования будут немедленно внесены в клиническую практику».

Выводы

«Наша рекомендация будет заключаться в том, чтобы родители давали мед детям, проглотившим батарейки, через регулярные промежутки времени, а клиницисты уже в больнице могут использовать сукральфат перед удалением батарейки», — сказал Джейкобс.

Однако авторы предупреждают об использовании этих веществ у детей, у которых есть клиническое подозрение на наличие сепсиса или перфорацию пищевода, известная тяжелая аллергия на мед или сукральфат.

«Хотя будущие исследования могут помочь установить идеальный подход к лечению, мы считаем, что эти результаты служат разумным ориентиром для клинических рекомендаций», — сказал Джейкобс. «Безопасное проглатывание любого количества этих жидкостей перед удалением батареи лучше, чем ничего не делать».

«Батарейки-таблетки обычно встречаются в домашних хозяйствах, и их всегда следует хранить в защищенном контейнере, недоступном для детей», — сказала Джатана. «Родители и лица, осуществляющие уход, должны проверять все электронные приборы в домашних условиях и следить за тем, чтобы аккумулятор не был доступен для детей».

