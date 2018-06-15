Наглые папарацци подловили Риту Ору без лифчика — фото 18+

В интернет просочились интимные фотографии британской певицы косоварского происхождения Риты Оры. 27-летняя звезда отдыхала на яхте. Без капли стеснения, сидя на палубе перед своим другом, она просила его помочь завязать ей купальник.

Однако уединиться паре не позволили вездесущие папарацци. Они сфотографировали поп-певицу топлес. И теперь ее голые фотографии лежат в открытом доступе в интернете.