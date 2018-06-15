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Наглые папарацци подловили Риту Ору без лифчика — фото 18+
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Наглые папарацци подловили Риту Ору без лифчика — фото 18+ 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В интернет просочились интимные фотографии британской певицы косоварского происхождения Риты Оры. 27-летняя звезда отдыхала на яхте. Без капли стеснения, сидя на палубе перед своим другом, она просила его помочь завязать ей купальник.
Однако уединиться паре не позволили вездесущие папарацци. Они сфотографировали поп-певицу топлес. И теперь ее голые фотографии лежат в открытом доступе в интернете.
Ранее Пятый канал сообщал, что Рита Ора явилась на фестиваль Coachella в брюках, но с оголенными ягодицами.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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