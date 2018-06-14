Ещё
8 комедий об искусстве соблазнения
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась
Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась

8 комедий об искусстве соблазнения 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Мы собрали несколько забавных историй о том, какие приемчики используют обольстители и обольстительницы и к чему это приводит.
Сердцеед
Le retour du héros, 2018
Сердцеед
Капитан Невиль отправляется на войну с армией Наполеона, дома остается его возлюбленная Полин. Он обещает писать, но за все время от него не приходит ни строчки. Так что ее решительная сестра Элизабет сочиняет письма сама, придумывая капитану героические приключения и влюбляя в него еще больше не только свою сестру, но и весь город. В конце концов она понимает, что долго это продолжаться не может, и убивает своего героя, а тот однажды возвращается живым, невредимым и готовым пользоваться той славой, которую ему насочиняла Элизабет.
Роковая красотка
Hors de prix, 2006
Роковая красотка
Жан влюблен в охотницу на миллионеров Ирен, но сам еле сводит концы с концами. Все его сбережения мгновенно испаряются после первого же свидания с жестокой девицей. Поэтому он принимает гениально глупое решение: он становится ее коллегой по профессии — охотником на миллионерш.
Как быть латинским любовником
How to Be a Latin Lover, 2017
Как быть латинским любовником (на английском языке с русскими субтитрами)
Еще в детстве Максимо твердо решил, что, когда вырастет, он будет альфонсом — жить на содержании у богатых старушек, которые дышат на ладан. На протяжении 25 лет все шло неплохо, но любовник настолько расслабился и запустил себя, что старушка променяла его на экземпляр помоложе. Максимо оказался на улице без гроша в кармане и вынужден начинать жизнь сначала.
Как отделаться от парня за 10 дней
How to Lose a Guy in 10 Days, 2003
Как отделаться от парня за 10 дней
Журналистке Энди надо написать статью о типичных ошибках девушек, которые приводят к разрыву. Для этого она должна найти парня, влюбить его в себя, а потом включить стерву. Беда в том, что ей в подопытные попался Бен, который поспорил, что сумеет влюбить в себя любую девушку и ради пари готов терпеть некоторый дискомфорт в отношениях.
Служебный роман
Служебный роман
Анатолий Новосельцев, сотрудник обычного советского статистического управления, решает приударить за строгой начальницей, чтобы получить повышение. Несмотря на то, что историй с подобным сюжетом море, эта комедия даже спустя 40 лет остается уникальной.
Сердцеед
L’arnacoeur, 2010
Сердцеед
У Алекса Липпи не совсем обычный бизнес — этот стильный молодой человек по заказу разрушает чужие романтические отношения. Однажды ему подворачивается действительно трудное задание — разбить по-настоящему влюбленную пару.
10 правил соблазнения
10 regole per fare innamorare, 2012
10 правил соблазнения
Парень, обучающий школьников астрономии, потому что у него такое призвание, влюбляется в красотку с эффектными формами, но не знает, как к ней подкатить. Ему на помощь приходит отец, он дает много дельных советов. Но большой вопрос — стоит ли доверять опыту человека, который меняет женщин как перчатки.
Значит, война
This Means War, 2012
Значит, война
Два друга, секретных агента, влюбляются в одну и ту же девушку, решают, что она сама должна выбирать, и устраивают целую войнушку за ее сердце. В главных ролях Том Харди, Крис Пайн и Риз Уизерспун. Команда мечты.
Ivi.ru: последние новости
Малыш Бамблби: первый тизер сольника желтого автобота Кит Харингтон и Роуз Лесли скоро поженятся Эмилия Кларк все делает лучше. Даже стоковые фото!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась74
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму13
Самого сильного в мире человека травят в Сети10
Пуговка показала «беременный» живот17
Поклонники обсудили немытые окна Волочковой139
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение