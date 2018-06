8 комедий об искусстве соблазнения

Мы собрали несколько забавных историй о том, какие приемчики используют обольстители и обольстительницы и к чему это приводит.

Сердцеед

Le retour du héros, 2018

Капитан Невиль отправляется на войну с армией Наполеона, дома остается его возлюбленная Полин. Он обещает писать, но за все время от него не приходит ни строчки. Так что ее решительная сестра Элизабет сочиняет письма сама, придумывая капитану героические приключения и влюбляя в него еще больше не только свою сестру, но и весь город. В конце концов она понимает, что долго это продолжаться не может, и убивает своего героя, а тот однажды возвращается живым, невредимым и готовым пользоваться той славой, которую ему насочиняла Элизабет.

Роковая красотка

Hors de prix, 2006

Жан влюблен в охотницу на миллионеров Ирен, но сам еле сводит концы с концами. Все его сбережения мгновенно испаряются после первого же свидания с жестокой девицей. Поэтому он принимает гениально глупое решение: он становится ее коллегой по профессии — охотником на миллионерш.

Как быть латинским любовником

How to Be a Latin Lover, 2017

Еще в детстве Максимо твердо решил, что, когда вырастет, он будет альфонсом — жить на содержании у богатых старушек, которые дышат на ладан. На протяжении 25 лет все шло неплохо, но любовник настолько расслабился и запустил себя, что старушка променяла его на экземпляр помоложе. Максимо оказался на улице без гроша в кармане и вынужден начинать жизнь сначала.

Как отделаться от парня за 10 дней

How to Lose a Guy in 10 Days, 2003

Журналистке Энди надо написать статью о типичных ошибках девушек, которые приводят к разрыву. Для этого она должна найти парня, влюбить его в себя, а потом включить стерву. Беда в том, что ей в подопытные попался Бен, который поспорил, что сумеет влюбить в себя любую девушку и ради пари готов терпеть некоторый дискомфорт в отношениях.

Служебный роман

Анатолий Новосельцев, сотрудник обычного советского статистического управления, решает приударить за строгой начальницей, чтобы получить повышение. Несмотря на то, что историй с подобным сюжетом море, эта комедия даже спустя 40 лет остается уникальной.

Сердцеед

L’arnacoeur, 2010

Алекса Липпи не совсем обычный бизнес — этот стильный молодой человек по заказу разрушает чужие романтические отношения. Однажды ему подворачивается действительно трудное задание — разбить по-настоящему влюбленную пару.

10 правил соблазнения

10 regole per fare innamorare, 2012

Парень, обучающий школьников астрономии, потому что у него такое призвание, влюбляется в красотку с эффектными формами, но не знает, как к ней подкатить. Ему на помощь приходит отец, он дает много дельных советов. Но большой вопрос — стоит ли доверять опыту человека, который меняет женщин как перчатки.

Значит, война

This Means War, 2012

