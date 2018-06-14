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В Хорошево-Мневниках научат рисовать в технике пуантилизма
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В Хорошево-Мневниках научат рисовать в технике пуантилизма 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Доме культуры «Берендей» Хорошево-Мневников стартовала летняя программа, в рамках которой 20 июня пройдет бесплатный мастер-класс по ИЗО «Букет цветов». Каждый участник попробует себя в необычной технике рисования точками — пуантилизме.
— В этой технике краски не смешиваются на палитре, а накладываются в исходном виде маленькими точечными мазками. Рисунок точками выполняется чистыми, не смешиваемыми на палитре красками. Смешение цветов и получение задуманного эффекта происходит при зрительном восприятии картины с расстояния, — пояснили в пресс-службе учреждения.
Начало мастер-класса в 16.30. Адрес проведения: ул. Народного Ополчения, д. 12, корп. 4.
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