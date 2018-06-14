Александр Кремер: «Цену этому шедевру даст время»

Легендарная игра в мяч, легендарное событие и его легендарное отражение в ювелирном шедевре. Прочувствовать русскую душу, собрать воедино культуру, традиции и исторические факты великой России в концепцию — все это удалось объединить в проекте «Стадион 13». Два года назад у коллекционера Александра Кремера возникла идея увековечить память о мундиале, который впервые пройдет и в нашей стране, и в Самаре. Размышления легли в основу концепции ювелирной композиции, которая представляет собой образ стадиона, внутри которого находятся игроки, поле и пьедестал почета.

"Идея проекта — некая игра, увековеченная в ювелирном украшении. Внутри импровизированной арены — статуэтки 32 футболистов, которые символизируют страны-участницы мундиаля. Каждый футболист выставлен согласно группе, и в зависимости от игры и прохождения турнирной таблицы они будут подниматься на пьедестал почета. Каждую деталь мы обсуждали вместе с командой ювелиров Григория Мягкова. К слову, в проекте принимали участие не только мы, но и еще один человек, который на данном этапе хочет остаться инкогнито, он сыграл большую роль", — рассказывает Александр Кремер.

"Стадион выполнен из серебра, здесь присутствует инкрустация золотом, кожа, а композиция стоит на мраморной плите. Мы работали и с деревом — это орех, акация, клен и береза. Причем выбирали определенные сорта по цветам, чтобы создался градиент — переход от темного к светлому тону. Это создает ощущение того, что стадион всегда подсвечен. Весит изделие около 5 кг. Над разработкой дизайн-проекта работала целая команда. У нас был ограниченный срок и, можно сказать, что все создавалась на одном дыхании, — продолжает художник-ювелир Григорий Мягков. — Сам стадион можно условно поделить на две темы. Внутренняя часть арены посвящена футболу, на внешней стороне — образы России, которые рассказывают об истории и традициях. Хочу обратить внимание на раму с резными узорами, созданными по мотивам белокаменной резьбы на Дмитриевском соборе. Он — один из символов богатейшей культуры нашей страны".

Скульптуры футболистов выполнены в виде небольших монументальных статуй, которые будто высекли из камня. За основу были взяты не определенные персонажи, а собирательный образ спортсменов. Если присмотреться ближе, то можно увидеть эмоции, настрой на победу в горящих глазах. Создатели проекта признаются, что долго подбирали позы, чтобы придать динамичность фигурам.

Ювелирная композиция станет частью коллекции Александра Кремера под брендом «Марк Кремер», который назван в честь его двухлетнего сына.

"Наш сын стал идейным вдохновителем этого проекта. Марк участвовал в процессе, ездил вместе с нами в ювелирную студию. Идея возникла в ходе семейной беседы. Каждый человек оставляет след в истории своего города, своей семьи, страны, и мы задались вопросом о том, а что останется после чемпионата мира? У супруга появилась идея создать некий памятник этому событию, который будет отражать богатую историю нашей страны. Мы видим это в ювелирном исполнении", — рассказывает Елена Кремер, супруга Александра.

Символично и то, что «Стадион 13» презентовали в День России. 19 июня ювелирную композицию продемонстрируют гостям и жителям Сочи. За судьбой проекта можно следить на сайте и в социальных сетях.

"Нам важно, чтобы «Стадион 13» увидели не только в России, но и в мире. Мы хотим показать его большому количеству людей для того, чтобы они знали, что в нашей стране могут создаваться шедевры. Цену проекту даст время", — подытожил Александр Кремер.