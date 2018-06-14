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Акция «Свободный магазин» прошла в храме Державной иконы Божией Матери
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Акция «Свободный магазин» прошла в храме Державной иконы Божией Матери 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Храм Державной иконы Божией Матери провел традиционную акцию «Свободный магазин» в минувшие выходные, 10 июня.
Как сообщалось в нашем издании ранее, благотворительное мероприятие пользуется немалой популярностью среди прихожан районной церкви. Суть акции очень проста: люди приходят, отдают одежду (новую или ту, которая не носится, но в хорошем состоянии), также они могут взять что-то взамен.
— В этот раз, несмотря на мрачную и дождливую погоду, люди приносили вещи в несколько подходов (одного раза не хватило). Для таких случаев у нас есть ребята, которые идут с бабушками или просто с прихожанами до их дома и помогают им донести груз к нам. Все прошло очень хорошо, правда, без викторины. Мы собрали достаточно вещей и традиционно отвезли в монастырь, — рассказала газете «На Варшавке. Чертаново Северное» одна из организаторов «Свободного магазина» Наталия Губогло.
Действительно, акция выдалась плодотворной. Это можно увидеть и на фотографии, предоставленной активистом храма.
Фото: предоставила Наталия Губогло
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/06/14/41871/
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