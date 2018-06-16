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На западе Москвы строят храм в честь Казанской иконы Божией Матери
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На западе Москвы строят храм в честь Казанской иконы Божией Матери 

ТВ Центр 39 минут назад
Фото: ТВ Центр
На Воскресенской улице на западе Москвы продолжается строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери — его возводят на месте разрушенного в прошлом веке собора. Об этом сообщает TVC.RU.
В церкви и доме причта завершаются отделочные работы. 16 июня там побывал советник мэра и Патриарха Владимир Ресин. Иконостас для храма уже готов, его начнут устанавливать в ближайшее время. Сейчас проводится благоустройство прилегающих территорий.
Отмечается, что пока идут работы, для прихожан открыта деревянная часовня.
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