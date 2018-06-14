Илья Ковальчук рассказал о семье, отношениях с женой и сложной жизни в Америке

Сегодня вышел специальный спортивный номер журнала ОК! . Главным героем выпуска стал легендарный хоккеист Илья Ковальчук . В эксклюзивном интервью главному редактору издания Вадиму Вернику спортсмен рассказал о своей семье, отношениях с женой и сложной жизни в Америке.

По словам хоккеиста, семья для него всегда стояла на первом месте, хотя совсем в юном возрасте ему пришлось покинуть родительский дом. Когда Илье исполнилось 15, он переехал из Твери в Москву, чтобы построить карьеру хоккеиста. В возрасте 18 лет у спортсмена выпал шанс поехать в Америку и там реализовать себя. Накануне поездки он познакомился со своей будущей супругой Николь. Девушка на тот момент выступала в группе «Мираж», но приняла решение покинуть музыкальный коллектив ради отношений с Ильей.

Илья Ковальчук с супругой

Банально прозвучит, но мы как две половинки, которые соединились. Мы рано стали родителями. Николь забеременела, когда ей было двадцать. Она спрашивала меня, что делать. А что делать? Конечно, рожать. Я всегда хотел много детей, хотел быть молодым отцом и больше времени проводить с детьми, развиваться и расти вместе с ними, на своем примере показывать, как и что нужно делать в жизни.

Илья Ковальчук с супругой

Быстрому процессу взросления поспособствовали не только дети, но и опыт работы в Америке. Илья признался, что когда приехал в Штаты, совсем не знал английского языка. Этот барьер очень мешал взаимодействовать с другими игроками.

Я поначалу в ресторане не мог еду толком заказать, приходилось всегда заказывать одно и то же, что выучил по-английски: стейк, салат и спрайт. А вся команда сидит рядом и ржет надо мной. Конечно, неприятно было.

О том, как изменилась жизнь Ильи Ковальчука, о его отношениях с супругой и воспитании детей — читайте в новом номере журнала ОК!.