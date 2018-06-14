Выбираем канву: разные виды и использование плюс шпаргалка для расчёта количества крестиков

Какая бывает канва: основные типы

1. Канва типа «аида»

Фото: cloudsfactory.net Фото: wisegeek.com Самая известная и популярная разновидность. У канвы этого типа нити переплетены особым образом, так, чтобы образовывать квадратики с отверстиями по углам, удобные для попадания в них иголкой (в то время как в плотный центр квадратика воткнуть иглу сложнее, это помогает избежать ошибок). Такая канва очень удобна для вышивки крестом, в том числе — для тех, кто только начинает учиться этому рукоделию.

2. Канва равномерного плетения, или «равномерка»

Фото: cloudsfactory.net Фото: posiegetscozy.com В канве равномерного плетения нити переплетены классическим способом, но не слишком плотно — так, чтобы удобнее было считать кресты и попадать между нитями иглой. Канву-«равномерку» чаще выбирают более опытные вышивальщицы: работа с ней требует большего опыта и «намётанного» глаза. Крестики тут придётся «расставлять» самостоятельно (как правило, это 2 на 2 нити в длину и ширину). Зато результат получается более «живым» и реалистичным — особенно, если использовать мелкую канву, вышивая большой рисунок.

3. Страмин

Фото: leutenegger.com.au Фото: youtube.com/D. K. Wright Construction

Страмин — это канва, отличающаяся повышенной жёсткостью. Страмин похож на жёсткую и редкую нитяную сетку. Чаще всего используется для создания ковров и гобеленов. Иногда за счёт жёсткой структуры его могут применять для изготовления коробок или сумок. Чаще размер крестика страмина больше, чем у другой канвы, поэтому вышивают по нему более толстыми нитками (шерстью, акрилом). Пяльцы или станок тут не нужны, страмин держит форму сам по себе. Мастера советуют: чтобы во время работы нитки не цеплялись за жёсткие края страмина, стоит обвязать их крючком толстой мягкой нитью или обклеить малярным скотчем.

4. Пластиковая канва

Фото: viorin.com Фото: gingerbreadsnowflakes.com Фото: pinterest.co.uk/sdooley13

Эта канва выглядит как редкая пластиковая сетка и отличается тем, что хорошо держит заданную форму. Именно пластиковую канву хорошо применять для объёмной или фактурной вышивки, для изготовления сувениров разной формы. При обрезании края такой канвы не будут осыпаться — поэтому можно вышить и вырезать любые фигурки (помня об идеальной изнанке работы). Также такую канву используют для изготовления коробочек, сумок и так далее (порой она и продаётся уже в форме, специально заданной для изготовления того или иного изделия).

5. Накладная канва

Фото: weelittlestitchescrossstitch.blogspot.com Такая канва создана для того, чтобы вышивать ровные крестики на любой нужной вам ткани. Такая канва накладывается на ткань, примётывается. После того, как узор вышит, канва аккуратно по одной нити выдергивается, в то время как вышивка остается целой и невредимой. С такой канвой удобно украшать разные изделия элементами вышивки.

6. Растворимая канва

Фото: essorille.livejournal.com Придумана не так давно на смену накладной выдёргивающейся канве. Так же, как и предыдущий вариант, такая канва накладывается на ткань, с её помощью делается вышивка, а после готовая работа замачивается в тёплой воде. Вода растворяет канву, и она исчезает, а рисунок остаётся на изделии.

Что такое каунт канвы

Фото: youtube.com/Carolyn Mazzeo

Каунт канвы — важная её характеристика, выражающая в числовом значении размер «клеточки» канвы. Важна эта характеристика потому, что от значения каунта будет зависеть размер каждого крестика вашей вышивки, соответственно — толщина нити, которой лучше вышивать, и в итоге — размер готовой работы.

Каунт определяется, как правило, буквами СТ и цифрами перед или после букв. Зависимость размера крестика от значения каунта — обратная: то есть, чем больше число каунта, тем меньше крестик у вас получится на данной канве. Для примера: канва с каунтом 9 будет давать крестики крупнее, чем канва с каунтом 11. Размер канвы может быть разным и характеризуется количеством клеток в 1 дюйме.

Фото: thesprucecrafts.com Шпаргалка: сколько крестиков в канве разных каунтов

Каунт канвы «аида»: количество крестиков в 10 см 9 = 33 крестика

11 = 43 крестика

14 = 55 крестиков

16 = 63 крестика

18 = 71 крестик

Каунт канвы-«равномерки»: количество крестиков (2 на 2 нити) в 10 см 20 = 40 крестиков

25 = 50 крестиков

28 = 55 крестиков

32 = 63 крестика

36 = 71 крестик