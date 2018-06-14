Водянова в сказочном платье появилась на гала-концерте по случаю ЧМ-2018

Русская красавица облачилась в пышное сказочное голубое платье из шифона. Свой образ Наталья дополнила крупными серьгами с камнями. Поклонники восхитились нарядом модели и сравнили ее с Золушкой. «Прелестная принцесса, такая красивая», «Какое прекрасное платья и вы, Наталья!», «Человек сам роскошном наряде с большой красивой и доброй душой и сердцем», — отозвались поклонники модели.

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Водянова устроила небольшую экскурсию за кулисами и пообщалась с испанским певцом Пласидо Доминго. Они поприветствовали друг друга, а артист даже пожал руку модели. Поклонники были рады за звезду, которой удалось встретить и даже пообщаться с великими певцами. Отметим, что в этом году она стала послом чемпионата по футболу и путешествовала по миру с главным трофеем — кубком.

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