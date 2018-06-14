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Водянова в сказочном платье появилась на гала-концерте по случаю ЧМ-2018
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Водянова в сказочном платье появилась на гала-концерте по случаю ЧМ-2018 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня стартует чемпионат мира по футболу. Уже через несколько часов начнется церемония открытия чемпионата, а вчера состоялся гала-концерт приуроченный к этим соревнованиям. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Хуан Диего Флорес, Юсиф Эйвазов и другие звезды выступили на Красной площади. А вели это мероприятие Наталья Водянова и пианист Денис Мацуев. Супермодель поразила всех своим нарядом.
Русская красавица облачилась в пышное сказочное голубое платье из шифона. Свой образ Наталья дополнила крупными серьгами с камнями. Поклонники восхитились нарядом модели и сравнили ее с Золушкой. «Прелестная принцесса, такая красивая», «Какое прекрасное платья и вы, Наталья!», «Человек сам роскошном наряде с большой красивой и доброй душой и сердцем», — отозвались поклонники модели.
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Водянова устроила небольшую экскурсию за кулисами и пообщалась с испанским певцом Пласидо Доминго. Они поприветствовали друг друга, а артист даже пожал руку модели. Поклонники были рады за звезду, которой удалось встретить и даже пообщаться с великими певцами. Отметим, что в этом году она стала послом чемпионата по футболу и путешествовала по миру с главным трофеем — кубком.
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