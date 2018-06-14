«Вы по‐русски nicht?» Россиянку заставили повторять слова на португальском, но что‐то пошло не так

Корреспондент из Бразилии пообщался с пожилой россиянкой перед началом чемпионата мира по футболу. В духе российских туристов, бразилец пытался научить женщину словам на своем языке, но женщина отчитала его за незнание русского языка. Ролик опубликован на YouTube.

На первых кадрах видно, что журналист находится в Москве и общается с другими корреспондентами. Потом в кадре появляется женщина, кричащая «Россия вперед!». Сначала журналист не обращает на нее внимания, но потом женщина нагло обращается к иностранцу и спрашивает: «Вы корреспондент какой страны?». Журналист не понимает, но женщина не сдается — она во весь голос повторяет вопрос. Мужчина снова не понимает, о чем и говорит москвичке. Такой односторонний диалог длился около 10 секунд и закончился он выводов женщины, что журналиста зовут Бенджамин.

Потом журналист говорит женщине «спасибо» на русском языке и «отправляет» ее из кадра. Казалось бы, это абсурдный разговор закончился, но мадам вернулась с новыми вопросами. Она спросила, по какому каналу будут показывать это «интервью». Журналист не понял ни слова, поэтому снова отправил женщину из кадра.

Его коллеги в студии, видимо, спросили, ушла ли интервьюируемая по своим делам или стоит рядом. К удивлению журналистов, она стояла на том же месте. С этого момента иностранец начал учить ее говорить по-португальски. Этот разговор пошел не «как по маслу», потому что женщина не сдавалась, продолжая задавать журналисту вопросы на русском языке.

«Вы по-русски nicht? Ничего хорошего нет, никакого «окэя» нет. Ни слова не знаете по-русски», — сказала она.

14 июня в 18:00 начнется церемония открытия чемпионата мира по футболу на стадионе «Лужники» в Москве. Еще неделю назад в столицу начали приезжать иностранцы, которые уже успели пообщаться с местным населением. «360» собрал первые впечатления гостей.