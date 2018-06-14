Выпущены футболки с «чудовищной» грамматической ошибкой

В одном из супермаркетов британской сети Asda покупатели нашли грамматическую ошибку в надписи на футболке. Один из них написал жалобу на ресурсе Mumsnet, посвященном семейным взаимоотношениям и воспитанию детей.

На четырехфунтовых футболках бледно-зеленого цвета с изображением пива, которые продавались в качестве сувениров ко Дню отца, было напечатано: Dads don’t do things by halves («Отцы никогда ничего не делают наполовину»). Однако в слове dads производители поставили ненужный апостроф, который и вывел из себя покупателей.

Многие родители высказались под постом на Mumsnet, называя ошибку «чудовищной».

«Думаю, большинство родителей предпочло бы, чтобы их дети не сталкивались с такими ошибками», — заметили одни.

«Я убежден, что крупные ритейлеры обязаны нанимать человека, который отвечал бы за правописание, пунктуацию и грамматику», — написали другие.

«Заблудший апостроф, поощрение пьянства, ведь все же отцы обязательно пьют, безвкусный принт, искусственный поношенный вид», — раскритиковали вещь третьи.

Представители Asda признали ошибку и назвали ее своим проколом.

В феврале сеть универсальных магазинов TK Maxx сняла с продажи детские футболки с девушками в бикини. Принт на футболках марки Quiksilver возмутил покупательницу Джину Кендалл, и она высказала свое недовольство в социальной сети Twitter, назвав картинку «непристойной».