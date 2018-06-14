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50-летняя Алика Смехова оголилась до лифчика
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Ноги «иксом» и грудь на талии: Квитко промахнулась

50-летняя Алика Смехова оголилась до лифчика 

WDay.ru 48 минут назад
Фото: WDay.ru
Актриса в очередной раз доказала, что не намерена считаться с возрастом.
Алика Смехова, любительница эпатажных нарядов, хлестких шуток и молодая мама, в очередной раз удивила поклонников… На этот раз 50-летняя звезда выложила фото в спортивном лифе.
И надо сказать, на фото Алика выглядит просто потрясающе.
«По многочисленным заявкам моя практика йоги-асана, а по русски-поза голубя», — подписала фотографию Смехова.
Однако, подписчиков больше заинтересовала отнють не гибкость звезды, а ее плоский животик. В первый же час звезду буквально забросали комплиментами.
«Алика, вы умница! И хорошо выглядите», «Какая прекрасная фигура», «Вот, что значит молодая мама», — писали те в комментариях.
Алика, впрочем, отвечать не стала… И загрузила новую порцию горячих фоточек.
Напомним, до этого звезда также делилась фотографиями в купальнике. Тогда Алика вместе с младшим сыном провела замечательный уикенд на Мальдивах.
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