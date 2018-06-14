Василиса Володина рассказала, как избежать неприятностей в конце июня

@vasilisa.volodinaВасилиса Володина рассказала, как избежать неприятностей в конце июня27 июня Марс готовится перейти в ретроградное движение — это, по словам Василисы Володиной (43), всегда не лучшим образом действует на мир бизнеса, денег и политики. Астролог прогнозирует торможение во всех делах. Но кто предупрежден, тот вооружен! Вывод один: если к середине июня что-то работает хорошо — не трогайте, не переделывайте! Сейчас не время.

Бизнесменам. «Не затевайте новых проектов. Если вы не относитесь к везунчикам и к племянникам премьер-министра, то не делайте резких движений, подождите до конца августа. А то и октября. В общем, запаситесь терпением».

О шопинге. 14 июня Венера вошла во вкус Льва, усилив нашу тягу к красивой жизни:

Женщины уже заметили, что тянет на красивые вещи. И кажется, их так много, а денег мало, да? Не стремитесь все скупать и тратить деньги сейчас. Возможно, вы играете в чужие игры.

Публикация от Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) 26 Май 2018 в 12:07 PDT Тем, кто едет в отпуск. Отдыхать в июне лучше не с друзьями, рекомендует звездный астролог, а с семьей. Володина советует быть осторожнее и не забывать про повышение аварийности в середине года.

Личная жизнь. Непростой период придется на 20-е числа месяца. Телеведущая поясняет: «Маловато желания услышать собеседника, а спорить очень хочется. Последняя неделя несет противостояние Солнца с Сатурном — обернется борьбой всего свежего и молодого со старым. Правда окажется менее романтичной, чем звучит. Не встревайте в конфликты».

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