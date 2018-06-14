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Региональная ярмарка примет у себя фермеров из Курска и Тамбова
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Региональная ярмарка примет у себя фермеров из Курска и Тамбова 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 37 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Региональная ярмарка района Орехово-Борисово Северное примет у себя новых поставщиков. Начиная с 21 июня, на прилавках рынка будут красоваться фрукты и овощи из Курской и Тамбовской областей.
По словам местных жителей, ярмарка очень популярное место в районе. Практически каждый день здесь собираются сотни людей, чтобы попробовать новый урожай клубники и черешни, свежую молочную продукцию, вкуснейшую картошку и другие товары от региональных фермеров.
— Мы тоже, когда мониторим работу ярмарки, порой, не можем удержаться и не купить себе что-нибудь вкусного, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заместитель начальника отдела по экономике управы района Светлана Фетисова.
До 17 числа жители района Орехово-Борисово Северное могут попробовать продукты из Дагестана и Беларуси. После чего их сменят товары из Курска и Тамбова.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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