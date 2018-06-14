Что произошло с детьми барыни Салтыковой

Выйдя в 19 лет замуж за 35-летнего Глеба Салтыкова, барыня примерила на себе роль покорной жены и заботливой матери двоих сыновей, родившихся вскоре после бракосочетания. Но покой в фамильном гнезде длился недолго: спустя 7 лет, не сумев справиться с простудой, глава семейства умер, а у молодой вдовы начали проявляться признаки эпилептоидной психопатии, ставшей причиной её злодеяний.

Сыновья

Первенец Салтыковых — Федор родился в 1750 году, а всего через год на свет появился их второй ребенок — Николай . Оба мальчика по дворянской традиции с рождения были записаны для прохождения воинской службы в гвардейские полки.

На момент возбуждения уголовного дела против Салтычихи мальчикам было 11-12 лет, и после её ареста о несовершеннолетних юнцах стали заботиться опекуны, которыми были определены генерал-губернатор Ярославля Алексей Мельгунов и вице-президент юстиц-коллегии Иван Тютчев

Опекуны

Попечительство над сыновьями Салтычихи Мельгунову было назначено по причине того, что его вторая супруга Наталия Салтыкова приходилась племянницей их отцу Глебу. Поклонница веселья и пышной жизни, любившая поражать светское общество роскошными приемами хорошо следила за мальчиками, с которыми виделась в свободное от их службы время.

Второй опекун Иван Тютчев был мужем старшей сестры Салтычихи — Аграфены, его семья не только принимала участие в воспитании малолетних Федора и Николая, но и имела право распоряжаться их имуществом. Именно поэтому в 1777 году, когда закончились средства для уплаты казенных долгов, Тютчев выставил на продажу печально известное родовое имение Дарьи Салтыковой — Троицкое, доставшееся ей в наследство от родителя Николая Иванова, где она чинила жестокие расправы над дворней.

Покупателем поместья стал один из многочисленных родственников мальчишек по отцовской линии Борис Салтыков , спустя несколько лет перепродавшего его Николаю Тютчеву, тому самому инженеру, от любви к которому сходила с ума их мать Салтычиха.

По приказу Екатерины II все имущество Салтыковой, сохранившееся к моменту совершеннолетия её сыновей, должно было перейти из опекунского управления в их личное распоряжение.

Взрослая жизнь

Сведений, касающихся биографии Федора Салтыкова история практически не сохранила, оставив для потомков только скудную заметку о том, что он умер в 1801 году и захоронен в саркофаге на территории Донского монастыря.

Николае Салтыкове известно, что он дослужился до звания подпоручика, в 21 год женился на графине Анастасии Головиной , а в 24 года скоропостижно умер, оставив после себя дочь — Елизавету Салтыкову.

Единственная внучка Салтычихи сочеталась браком с французским эмигрантом графом Гавриилом Раймонд-Моденом, который заведовал при дворе императорской охотой и торжествами. Кстати Елизавета тоже была на хорошем счету у правителей и благодаря своей добродетели пожалована в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины меньшего креста.

Незаконнорождённый

Существует версия, согласно которой у заточенной в темницу Ивановского монастыря Салтыковой случился роман с охранявшим её стражником. В результате тюремного романа душегубица родила ребенка, однако ни пол, ни дальнейшая судьба этого чада неизвестны.