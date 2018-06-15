Команда подарила праздник. Как россияне по всей стране болели за своих

В Нижнем Новгороде на площади на Минина и Пожарского присутствующие бурно реагировали на каждый мяч, отправленный в ворота противника, однако ярче радовались голам нижегородца Дениса Черышева , которому удалось оформить дубль в этой игре.

Вип-трибуны, кстати, популярностью в этот футбольный вечер не пользовались, люди предпочли болеть стоя плечом к плечу.

В Ростове-на-Дону фан-зона была в самом центре города — на Театральной площади. Там собралось около пяти тысяч человек. «Не верим, но все равно идем», — рассказывали болельщики на входе в фан-зону.

Забитые голы отмечали шумно и не только русские: радовались мексиканцы в сомбреро, группа молодых людей из Бразилии вскидывала руки при опасных моментах у наших ворот.

После крупной победы сборной, один из фанатов спросил у другого: «Это как же такое теперь отмечать надо?!». Чаще всего в толпе звучали слова «не верится».

Екатеринбургские фанаты собрались в ЦПКиО им. Маяковского. Они были не одиноки: перед огромным экраном собрались фанаты из Уругвая и Египта.

К началу первого матча чемпионата площадь в Самаре, рассчитанная на 20 тыс. человек, заполнилась почти до отказа.

В рядах болельщиков можно было увидеть приезжих из Коста-Рики, Уругвая, Австралии, Эквадора.

В приподнятом настроении по окончанию матча болельщики встретили группу ДДТ. Ее лидер Юрий Шевчук поздравил россиян с победой и презентовал новую песню о футболе, написанную накануне.

В Волгограде под открытым небом за первой победой сборной России наблюдали несколько тысяч болельщиков.

Фан-зона была открыта на Центрально набережной.

Отметим, что 18,22,25 и 28 июня объявлены выходными для государственных и мунципальных структур из соображений разгрузки транспортной модели в городе. Частникам также рекомендовано по возможности отпустить сотрудников на дни матчей.

Российская столица вчера оказалась в центре спортивного внимания.

Именно в Москве собрались болельщики практически всех стран, принимающих участие в турнире. Как на стадионе, так и в самой большой фан-зоне в стране многие из них них поддерживали хозяев турнира.

Краснодар, который остался без чемпионата мира, продолжает делать все, чтобы стать его частью.

Сначала иностранная пресса была поражена условиями, организованными для прибывающих футболистов, а теперь для фанатов были подготовлены две площадки для просмотра матчей.

Большинство болельщиков собралось в амфитеатре парка «Краснодар».

Эмоции захлестывали людей после каждого забитого гола.

Болели за Россию не только в городах, причастных к турниру. В Сибири также собрались фанаты.

В Новосибирске, например, болельщиков не смутила даже не самая футбольная погода.