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Фитнес-студия Five Concept Fitness отметила первый день рождения
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Фитнес-студия Five Concept Fitness отметила первый день рождения 

The Challenger 29 минут назад
Фото: The Challenger
За первый год студию посетило более 8 500 человек. Гости и сотрудники считают себя единомышленниками, которых объединяют общие цель и настроение. Раз в несколько месяцев команда Five Concept Fitness устраивает специальные вечеринки, на которых под выступления музыкантов и dj-сеты клиенты знакомятся с необычными тренировками, участвуют в фитнес-марафонах, розыгрыше призов и получают сюрпризы от beauty-партнёров студии.
Ирина Кутьина
основатель Five Concept Fitness — Мы представляем поклонникам фитнеса совершенно новый формат для занятий спортом и модное место в мегаполисе для общения и встреч с друзьями и коллегами.
Самыми востребованными тренировками в студии считаются #HIITYourAss, Kim Kardashian Workout, «Всем шпагат», Functional Cycle и 12 Rounds. #HIITYourAss — высокоинтенсивная интервальная тренировка с акцентом на мышцы ягодиц и ног. Она состоит из трёх 10-минутных кардиоблоков, которые чередуются с пятиминутными силовыми блоками. Kim Kardashian Workout задействует только мышцы ягодиц и сводит работу на ноги к нулю. «Всем шпагат!» подходит для всех уровней подготовленности. Functional Cycle — тренировка на стационарных байках, которая позволяет сжечь от 600 до 1 000 калорий за тренировку. А 12 Rounds — интенсивная тренировка, представляет собой микс работы с боксёрским мешком и функциональных упражнений.
Студия работает по системе pay as you train: клиент платит только за тренировку. Five Concept Fitness находится по адресу: Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 3a, территория бизнес-квартала «Арма». Записаться и оплатить тренировку можно на официальном сайте. Статьи по теме Ирина Кутьина: когда твоя жизнь — фитнес Сеть фитнес-клубов World Class и авиакомпания S7 запустили кампанию «В отпуск за калории» В школе растяжки TopStretching в Санкт-Петербурге начались занятия на открытой крыше Спортивный клуб «ФитнесМания» открывает сезон тренировок на открытом воздухе
Запись «Фитнес-студия Five Concept Fitness отметила первый день рождения» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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