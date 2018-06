Фитнес-студия Five Concept Fitness отметила первый день рождения 

За первый год студию посетило более 8 500 человек. Гости и сотрудники считают себя единомышленниками, которых объединяют общие цель и настроение. Раз в несколько месяцев команда Five Concept Fitness устраивает специальные вечеринки, на которых под выступления музыкантов и dj-сеты клиенты знакомятся с необычными тренировками, участвуют в фитнес-марафонах, розыгрыше призов и получают сюрпризы от beauty-партнёров студии.

основатель Five Concept Fitness — Мы представляем поклонникам фитнеса совершенно новый формат для занятий спортом и модное место в мегаполисе для общения и встреч с друзьями и коллегами.

Самыми востребованными тренировками в студии считаются #HIITYourAss, Kim Kardashian Workout, «Всем шпагат», Functional Cycle и 12 Rounds. #HIITYourAss — высокоинтенсивная интервальная тренировка с акцентом на мышцы ягодиц и ног. Она состоит из трёх 10-минутных кардиоблоков, которые чередуются с пятиминутными силовыми блоками. Kim Kardashian Workout задействует только мышцы ягодиц и сводит работу на ноги к нулю. «Всем шпагат!» подходит для всех уровней подготовленности. Functional Cycle — тренировка на стационарных байках, которая позволяет сжечь от 600 до 1 000 калорий за тренировку. А 12 Rounds — интенсивная тренировка, представляет собой микс работы с боксёрским мешком и функциональных упражнений.

Студия работает по системе pay as you train: клиент платит только за тренировку. Five Concept Fitness находится по адресу: Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 3a, территория бизнес-квартала «Арма». Записаться и оплатить тренировку можно на официальном сайте.