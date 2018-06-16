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Екатерина Варнава рассказала о своем недуге
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Екатерина Варнава рассказала о своем недуге 

Russianshowbiz.info 21 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известная телеведущая и юмористка Екатерина Варнава попросила читателей в Инстаграме поделиться своими средствами от бессонницы.
Девушка отметила, что этот вопрос для нее очень личный и актуальный — из-за многочисленных перелетов и переездов, напряженной работы Екатерина заработала синдром хронического недосыпа.
Телеведущая отметила, что ей интересно все — как люди борются с бессонницей и как поняли, что она появилась, как восстанавливаются после долгих перелетов, как засыпают в поездах и самолетах.
"Если вам будет интересно, позже расскажу, как у меня обстоят дела с этим. Поднакопились истории", — призналась Екатерина. Девушка с улыбкой добавила, что «больная» тема для нее является одной из любимых, ведь ей есть, что сказать по поводу постоянного недосыпа, акклиматизации и восстановления после долгих путешествий.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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