Екатерина Варнава рассказала о своем недуге

Известная телеведущая и юмористка Екатерина Варнава попросила читателей в Инстаграме поделиться своими средствами от бессонницы.

Девушка отметила, что этот вопрос для нее очень личный и актуальный — из-за многочисленных перелетов и переездов, напряженной работы Екатерина заработала синдром хронического недосыпа.

Телеведущая отметила, что ей интересно все — как люди борются с бессонницей и как поняли, что она появилась, как восстанавливаются после долгих перелетов, как засыпают в поездах и самолетах.

"Если вам будет интересно, позже расскажу, как у меня обстоят дела с этим. Поднакопились истории", — призналась Екатерина. Девушка с улыбкой добавила, что «больная» тема для нее является одной из любимых, ведь ей есть, что сказать по поводу постоянного недосыпа, акклиматизации и восстановления после долгих путешествий.