«Заведите ребенка — будете спать и стоя!»: Варнава пожаловалась на бессонницу

Екатерина Варнава рассказала поклонникам о проблемах со сном. Конечно, это неудивительно: загруженный рабочий график, нервы и переживания, а степень ответственности зашкаливает, когда ты — артист, поэтому бессонница — это самое безобидное последствие вышеперечисленных проблем.

«Вопрос мой личный! НАБОЛЕВШИЙ! Как у вас обстоят дела со сном? Как боритесь с бессонницей, если таковая есть?» — написала актриса «Comedy woman» в своем микроблоге, попросив у подписчиков совета. Она посетовала на хронический недосып из-за регулярной смены часовых поясов, как оказалось, последствия частых гастрольных поездок и перелетов дают о себе знать в основном в вечернее время. Артистке, как всегда, порекомендовали прекратить работать в таком мучительном режиме и больше отдыхать, проводя время с возлюбленным. Однако более всего взволнованный взор обратили на внешний вид телезвезды, что, впрочем, уже не впервые. Поклонники признались, что худоба женщины лишила её былой сексуальности.

В сети начали активно комментировать публикацию Екатерины, и мнения многочисленных фолловеров удивительным образом сошлись. Некоторые насмешливо напомнили, что Варнаве уже пора становиться мамой, дабы понять, что такое настоящая бессонница, и заверили, что её нынешние проблемы — еще цветочки. «Кать, ну вы превратились в скелета, там не то, что спать, там жить с трудом можно!» «Заведите ребенка — будете спать и стоя!» «Да уж.. с ребенком уж точно на каждом ходу спала бы!» «Только не пейте снотворное, оно вызывает зависимость и вообще неполезно..» «Возьмите отпуск и езжайте куда-нибудь на за город или на море! Там точно уснете, это все стресс»

Фанаты Кати уверены, что она страдает от бессонницы именно из-за своего неправильного питания. Изнуряющие диеты не просто сделали звезду худощавой, но и довели её организм до состояния стресса, что и сказалось на сне.