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Ремонт нескольких подъездов в поселении Михайлово-Ярцевское будет завершен в ближайшее время
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Ремонт нескольких подъездов в поселении Михайлово-Ярцевское будет завершен в ближайшее время 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В Отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Михайлово-Ярцевское 14 июня сообщили о завершении ремонта подъездов в поселке Секерино.
— Работы почти завершены. В трех подъездах по адресу: поселок Секерино, дом №2, — были заменены входные и межтамбурные двери и напольная плитка. Специалисты провели косметический ремонт стен и потолков, — рассказал руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Михайлово-Ярцевское Олег Николаев.
Он добавил, что в ближайшее время подъезды осмотрит специальная комиссия, которая оценит качество проведенных работ.
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