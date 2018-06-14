Фанаты на чемпионате мира по футболу будут фигачить ложками

Во время чемпионата мира в ЮАР туземцы оглушали футболистов и всех тех, кому интересны вопли Черданцева, национальным инструментом под названием вувузела. Бразильцы на стадионы с беринбао не ходили, предпочитая просто кричать. Но наши организаторы посчитали своим долгом затмить ненавистную дудку бывших «жертв» апартеида. И эта почетная миссия была возложена на самый странный, нелепый и обшученный музыкальный инструмент нашей культуры — ложки. Видимо, пластмассовый стук должен возвестить о величии страны-хозяйки и рассказать болельщикам о мощи русской культуры, доселе славной своими композиторами, пианистами и скрипачами. А чтобы сомнений в величии инструмента не возникло, их назвали «Ложки Победы». Старый добрый трюк: добавь слово «победа» к любому выражение, и оно сразу станет пафоснее. Сами ложки недешевые и стоят 990 рублей. Хотя иностранные фанаты вовсю раскупают странную дичь, пытаясь разобраться, в каком месте это музыкальный инструмент и как оно работает. Это при том, что в нашей стране профессиональных ложкарей единицы. Но с другой стороны, ложки будут не так раздражать, как неумелая игра из дымковской свистульки. Сам инструмент — это две пластмассовые ложки с российскими гербами, скрепленные пластиковым держателем, чтобы было удобнее играть. Многие находят в этом инвентаре аллегорию на игру нашей сборной: примитивно, однообразно, не очень красиво, зачастую непонятно, но иногда прикольно. Однако если говорить серьезно, то в этом лубочном инвентаре есть своя изюминка. Болельщики хоть и в шоке, но покупают. А это главное.