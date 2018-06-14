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Письмо принцессы Дианы было продано на аукционе
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Письмо принцессы Дианы было продано на аукционе 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Письмо, написанное от руки Дианой, принцессой Уэльской, в котором она шутит о том, что заслужила медаль за достижение тридцатилетнего возраста, было продано на аукционе за 2471 доллар.
В записке, написанной на бумаге с отметкой Кенсингтонского дворца 2 июля 1990 года, Диана благодарила дизайнера Брюса Олдфилда и его бизнес-партнера Аниту Ричардсон за майку, которую они послали ей на ее 29-й день рождения. Письмо было подписано смайликом и поцелуем.
В письме Диана пишет: «Какую чудесную майку вы мне послали. Было очень мило с вашей стороны… Я раньше не видела ее. Это новая линейка в коллекции или я немного отстала? Я очень тронута, что вы помните о моем приближении к тридцатилетию. Я хочу получить медаль, когда достигну его!»
Диана часто носила созданные Олдфилдом вещи в 1980-х. Также на аукционе были проданы три рождественских открытки, посланных Чарльзом и Дианой, на которых имеются изображения пары, а также герцогов Кембриджского и Сассекского. Открытки были проданы за общую сумму в 2317 долларов.
Бобби Ливингстон, вице-президент проводившей аукцион компании, сказал, что почерк принцессы Дианы всегда отличался особым изяществом.
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