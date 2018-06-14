Участники мастер-класса в Савелках постигли тайны цветовой гармонии

13 июня в Культурном центре «Доброволец» в 5-м микрорайоне Зеленограда состоялось очередное занятие по скрапбукингу. Участники мастер-класса, организованного в рамках реализации идей Краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее», изучали основные принципы сочетания цветов.

Знание колористики помогает составлению удивительных по красоте композиций, каждая деталь которой будет удачно гармонировать с соседней. После освоения правил сочетания цветов слушатели, в числе которых были не только женщины, но и представители сильного пола, познакомились с техниками изготовления скрап-бумаги из салфеток.

Напомним, что занятия для всех желающих проходят по средам в корпусе 514А. На следующей неделе. 20 июня, участники ознакомятся с правилами скрапбукинга и научатся изготовлению декоративных элементов.