Повелительницы улыбок работают над кислыми минами русских

До сегодняшнего дня мы смотрели в другую сторону, но сегодня положение дел усложнилось. Чемпионат мира без участия Италии уже на носу, его так боялись, избегали, от него уклонялись, его откладывали… но теперь он все же наступает.

Турнир, в котором мы остаемся только зрителями, вот-вот начнется и, если бы мы его игнорировали, то чувствовали бы себя только хуже. Так что давайте относиться к нему как к путешествию, в котором мы снова, этап за этапом, день за днем, будем болеть и следить за игрой — как поклонники футбола, как мечтатели. Это будет путешествие в Россию, которая уже вполне многолика, а не только путинообразна, где по улицам ходят новые поколения, молодежь со свежими мыслями, а идеям требуется пространство и атмосфера. Атмосфера поддержки или просто рекламное пространство. А у нас — свободное сознание, мы можем бежать за идеями, за голами, как бегут за торнадо, и постоянно при этом менять направление. Мы можем подарить свою поддержку тем, кто ее заслуживает, тем, кто чем-то запомнился, даже не зная этого, и тем, кто утратил ее, даже не заслужив, тем, кто что-то изобрел, открыл границу или сделал шаг вперед. В конце концов, наверное, нам удастся найти сборную, ждущую нас в следующем круге. Мы надеемся сильнее, чем когда оставили ее (или, скорее, она оставила нас).

Начнем с Анны Малюк, женщины, которой требуется наша огромная поддержка, потому что ее роль на этом мундиале состоит в том, чтобы учить людей улыбаться. Специальность довольно узкая, но усилия предпринимаются глобальные, потому что, как объясняет сама Анна, «здесь люди серьезные». Скажем уж начистоту: упрямые, строгие, мрачные, отстраненные. Но Малюк координирует волонтеров и объясняет, что «выглядеть доброжелательно — не значит быть фальшивыми». В этих краях на приветливость смотрят с подозрением, как будто тот, кто улыбается, пытается надуть другого: среди друзей люди расслабляются, на работе — сосредотачиваются, и только у организаторов есть план оттепели, по крайней мере такой, какую видно невооруженным глазом. А у государственных компаний появились психологи, которые помогают персоналу взаимодействовать с чужаками. Открытая поза, участливый взгляд, расслабленные губы. Никаких пристальных взглядов исподлобья, исключительно приветливый тон. Повторяем с самого начала, поехали.

Психолог Энара Мустафина работала с 800 сотрудниками железных дорог. Она показывала, как заботиться о клиентах, как успокаивать их, как использовать любезные выражения, а не отговорки, как убедиться, что иностранцы все поняли. Как проявлять терпение и готовность помочь. Это не самые обычные требования для работы, но здесь проблема состоит в том, что такого рода внимание не расценивается как нечто положительное, и Мустафина прекрасно это знает. Она надела солнечные очки, кепку и каждый день на разных станциях разных городов, принимающих игры Чемпионата, наблюдала, есть ли прок от ее уроков.

Похоже, не слишком большой, но она не отчаивается. Она начинает заново, спросив, какие из ее рекомендаций были неубедительны и почему. Теперь она отталкивается от реальных трудностей и привычек, теряющихся во времени. Она обошла чистое сопротивление и, несмотря ни на что, открыла путь возможностей. Она не совершила революцию, но сорвала парочку улыбок. И даже аплодисменты. Наши аплодисменты.

Нужно улыбаться. В этом нуждаемся мы, пусть у нас есть тысяча оснований этого не делать, и в этом нуждаются тут, на Чемпионате мира, где многие просто пускаются наутек, когда ты обращаешься к ним с вопросом, как куда-то пройти, — просто потому, что не знают, что ответить. А потом обстоятельства складываются так, что совсем молоденькая русская девушка, говорящая исключительно на родном языке, догоняет тебя, заметив, что ты пошел не туда. Не улыбаясь, очень решительно, но, как бы то ни было, действенно. Еще парочка попыток, и она будет готова — если не к Чемпионату мира, то к жизни.