Принц Джордж пострадал от хулиганства своей старшей сестры Саванны

Как известно, Кейт Миддлтон в конце апреля стала мамой в третий раз. Она подарила своему супругу принцу Уильяму сын Луи. Также герцогиня Кембриджская воспитывает четырехлетнего принца Джорджа и трехлетняя принцесса Шарлотта. Только недавно Кэтрин решила уйти в декретный отпуск, чтобы быть рядом с грудничковым малышом, но она не пропускает важные мероприятия.

Так вчера Миддлтон посетила турнир по игре поло со старшими детьми. Принц Уильям принял участие в игре, а в это время его возлюбленная играла с малышами, сидя на холме. На мероприятии были и другие родственники королевской семьи. Так троюродная сестра принца Джорда Саванна в очередной раз решила его немного подразнить. В тот момент, когда Джордж попытался сесть возле Саванны, она толкнула его. Мальчик проехал по боку вниз по склону. Мама девочки, супруга Питера Филлипса Отем Келли, сразу отругала Саванну за этот поступок.

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Юный принц практически не пострадал от хулиганства родственницы. Он лишь немного запачкал свою одежду. Позже принц Джордж продолжил играть на свежем воздухе со своими братьями и сестрами. Отметим, что меньше недели назад СМИ уже писали о Саванне. Тогда она закрыла мальчику рот рукой во время парада Trooping the Colour. В тот момент вся королевская семья стояла на балконе Букенгемского дворца, и инцидент увидели многочисленные зрители. Теперь многим интересно наблюдать за тем, как дети выстраивают свои отношения. Одни считают, что Саванна завидует своему брату, а другие видят в ее поступках признаки того, что он ей просто нравится.

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