Ещё
В Брянской области задержали более 65 тонн зараженных фруктов и овощей из Турции
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Брянской области задержали более 65 тонн зараженных фруктов и овощей из Турции 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Свыше 65 тонн фруктов и овощей из Турции, зараженных средиземноморской плодовой мухой и цветочным трипсом, запретили ввозить на таможенном посту «Новые Юрковичи» в Брянской области. После проведенных экспертиз принято решение вернуть продукцию стране-поставщику, сообщила в четверг пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
"Установлено, что более 19,8 тонны персиков, 6,5 тонны абрикосов, 1,9 тонны нектаринов заражены средиземноморской плодовой мухой. Еще примерно по 19 тонн клубники и томатов забракованы из-за обнаруженного калифорнийского цветочного трипса", — сообщили в пресс-службе.
Выявленные насекомые относятся к категории опасных вредителей плодовых культур и цветов, способны переносить вирусы растений.
Недоброкачественная продукция выявлена на таможенном посту «Новые Юрковичи», экспертизу проводили специалисты Брянской межобластной ветеринарной лаборатории. Отправителями грузов указаны шесть турецких компаний, реализация фруктов и овощей предполагалась в нескольких регионах России. «Чтобы не допустить распространения выявленных вредителей, подкарантинная продукция возвращена экспортерам», — отметили в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Температура на праздничных выходных в Москве будет ниже нормы Мужу королевы Елизаветы II принцу Филипу исполняется 97 лет Большой офицерский бал в Севастополе впервые прошел с участием иностранных военных атташе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда67
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму34
«Муж рубится в танчики, и я его ненавижу»62
Пуговка показала «беременный» живот17
Какое влияние на женщину оказывает воздержание
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение