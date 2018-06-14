Бриллианты, яхты, Мальдивы — почему мы ждем всего этого от мужчин?

Шуба, сапоги, поездка на море — звучит как ирония, а в советское время именно так выглядел невинный список того, чего обычно ждала жена от мужа. Современные девушки, конечно, как следует отредактировали перечень ожиданий, но стоит отметить, что в нем содержится куда меньше иронии, скорее грустная правда о неадекватном восприятии брака, партнерства, мужчины в целом.

Чего обычно ждут от мужа сегодня? Бриллиантов. Например, родила девушка ребенка и сидит считает дни, когда благоверный вместо слез радости и счастья отблагодарит любимую кольцом или сережками. Но и рожать необязательно, и без этого у мужа серьезный ряд обязанностей: обеспечить жильем, отправлять два раза в год в отпуск, менять машину. Есть и другие ожидания — бытовые. Помыть посуду, взять на себя обязанности по уходу за ребенком, развлекать на выходных — не в компьютере же сидеть вечерами, правда?

Горькая истина в том, что любые ожидания — это перекладывание ответственности с себя на другого. Напоминает еще в некотором роде родительские отношения, когда девушка не хочет взрослеть, потому что жить в позиции «я маленькая, и вы мне все должны» куда приятнее и удобнее. Современные семьи сегодня рассыпаются с печальной статистикой, и одна из главных причин распада — женские запросы. За ними кроется не только неуважение к мужчине, но и к себе. Никто не обязан выполнять наши хотелки — это нам кажется, что ребенку лучше учиться в платной гимназии. Это мы считаем, что бегать и кататься на велосипеде лучше, чем смотреть дома футбол. Это в наших глазах мужу лучше стать вегетарианцем, а не есть «всякую ерунду». Вместо того чтобы взять полную ответственность за себя и наполнять свою жизнь, мы начинаем фокусироваться на партнере и всячески над ним издеваться из «лучших побуждений». Возможно, в отместку за несчастливое детство или по другим причинам.

Что еще мужчина должен нам? Дарить цветы, ловко прыгать по карьерной лестнице, понимать нас и чувствовать тонкие переплетения женской души, помогать свекру строить дачу и вообще там появляться, обожать играть с детьми, восхищаться, даже когда мы с пучком на голове и в растянутой футболке сидим в углу на диване и дуемся, не смотреть на других женщин. Вот вам хочется оказаться на месте этого мужчины? Который жил-жил, как вдруг взял и добровольно вляпался в пожизненный «кредит» — быть удобным и идеальным.

Совершенных людей не бывает, пытаться переделать человека — это глупо и низко, да и вообще муж — это не машина по деланию нас счастливыми. К тому же, если он поначалу и будет удовлетворять ваши потребности, вас вряд ли это успокоит, ведь всегда найдутся другие хотелки.

Существует еще одна потребность, которую мы часто принимаем за искреннее безобидное желание.

Мы же так устроены — восхищаемся чем-то прекрасным и готовым, например крутой спортивной машиной. Вряд ли вы визуально наделяете ее какими-то недостающими качествами. Так же и с людьми. Не зная, кто вы и что вы, другой не додумает это за вас. Так что восхищение — в нас самих. Вы личность c характерными качествами, которые хорошо бы принять, одобрить и всячески хвалить себя за их наличие. Это ответственная, но очень интересная работа — наполняться изнутри добротой, любовью, уважением и принятием. После этого и муж станет самым настоящим принцем со своими прелестными недостатками, слабостями и особенностями. И кольцо с бриллиантом не заставит себя долго ждать!

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