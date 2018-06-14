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«Вы просто ходячий секс»: обнаженный торс доктора Мясникова не дает женщинам покоя
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«Вы просто ходячий секс»: обнаженный торс доктора Мясникова не дает женщинам покоя 

Eva.ru 55 минут назад
Фото: Eva.ru
64-летний теледоктор Александр Мясников уже давно влюбил в себя российских женщин своей прекрасной физической формой, здравыми рассуждениями и дельными советами на тему здоровья. Такого мужчину рядом с собой мечтает видеть каждая представительница прекрасного пола, а сам Александр Леонидович продолжает будоражить трепетные сердца красавиц новыми фото.
Александр Мясников сейчас находится в Хакасии и его Инстаграм-аккаунт заполнен удивительными фотографиями природы Сибири. Не каждому россиянину удастся побывать в таких местах, поэтому посмотреть снимки нетронутых уголков страны вдвойне интересно. А еще более интересным становится разглядывание публикаций, когда на фоне суровых мест можно лицезреть истинного представителя сильной половины человечества. Доктор Мясников известен пропагандой здорового образа жизни и просвещением сограждан в плане медицины и профилактики. Но Александр не относится к категории «говорящих голов», он на личном примере показывает, что в 64 года можно вести активный образ жизни, быть бодрым, позитивным и очень подвижным. Чего только стоят его заплывы в проруби в тридцатиградусный мороз — от видео таких процедур содрогнулась половина подписчиков доктора. На такое, правда, мало кто отважился вслед за мужчиной, а вот советы на тему душевного равновесия подхватил, пожалуй, каждый.
Что уж говорить о снимке, на котором Александр Леонидович запечатлен на фоне снега и гор с обнаженным торсом. Мало кто сможет поспорить, что физическая форма у Мясникова — дай бог каждому, особенно учитывая возрастную отметку в паспорте. Поэтому неудивительно, что восторга подобная публикация набрала, как говорится, полный аккаунт. «Доктор! Фигура супер! Фото класс красота!» «Вы как Путин, на коне и с голым торсом» «Александр Леонидович, вы просто ходячий секс! Фору многим молодым дадите!» «Пусть посмотрит сопливая молодежь и берет пример с того, какой должен быть мужчина!» «Боже..какой мужчина! Дар речи потеряла просто..» «Действительно, Александр Леонидович, Вы наш супер герой!» «Мужу показала ваши формы… Сказала что тоже хочу чтобы он таким стал…или брошу» «Александр, вы такой классный! Мечтаю о таком мужчине» «Совсем как Путин!»
Если честно, даже немного жаль, что Инстаграм-аккаунт Мясникова насчитывает всего немногим больше 60 тысяч подписчиков. На такой микроблог должен, как нам кажется, быть подписан каждый пользователь этой социальной сети, чтобы черпать вдохновение и ставить перед собой правильные цели. Ведь ничего не может быть ценнее в жизни крепкого здоровья, хорошего настроения и позитивного мышления. А этого, как мы видим, у Александра Леонидовича в самый раз.
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