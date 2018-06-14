Скинули по 20 лет

Если вы хотите измениться и стать героиней следующей публикации, расскажите о себе и пришлите фотографии в полный рост по адресу: she@ngs.ru.

Лидия (29) и Артём (29)

Рассказывает Лида: «Вывод из участия в проекте простой: похудеть можно всем и всегда. Главное — настрой, правильная мотивация и понимание того, что делать и как. Просто не есть — не работает. Я проверяла.

По питанию совсем не „грешить“ и кушать только правильно и продуманно, наверное, невозможно и неинтересно. Но! Сейчас если мне хочется сладкого — я ем, но кусочек шоколада или конфетку. Удовольствие получено, и срабатывает понимание, что больше — это лишнее, что будут последствия. Раньше плитку шоколада в один присест слопать могла».

Екатерина (33) и Руслан (36)

Рассказывает Катя: «После окончания проекта всё остаётся в силе: бодифлекс и контрастный душ по утрам. Бодифлекс можно сделать вообще в любое время и в любом месте.

И ещё один вывод: правильное питание — это не так дорого, как казалось. Обязательно минимум углеводов, максимум овощей, творога, мяса, сыра и по возможности замена сахара.

Что раньше нам мешало похудеть — этим вопросом я весь проект задавалась. Я не нашла ответ, раньше было и правильное питание, и тренировки в зале.

Единственное отличие системы Тани — она полностью исключает крахмал и включает „хорошие“ жиры. Раньше пытались есть всё обезжиренное — а там вместо жира крахмал положили. Когда-то у меня был результат за 7 месяцев минус 3 килограмма, конечно, меня это разочаровало».

«В целом я очень довольна результатами. Цель была — показать, что за 3 месяца можно планомерно и осторожно худеть, без экстрима. Можно, конечно, себя истязать и сбросить 20 кг за 2 месяца, но ребятам потом ещё жить с таким состоянием.

В этот раз все участники скинули по 10 кг или чуть больше. Ребятам понравилось худеть вместе. Они будут дальше продолжать заниматься. Все сказали, что после завершения проекта у них нет желания накинуться на булки и пирожные. Меня это очень порадовало», — рассказывает Таня.

«Все участники занимались дома, Артём ещё ходил в тренажёрный зал. У них была очень сбалансированная еда. Ели они достаточно разнообразно. По сути, нельзя было только покупной хлеб и сахар, ну и, конечно, пищу с трансжирами, например маргарином.

Никто из наших участников не домосед, все занятые деловые люди. Имеют детей, поздно ложатся спать, рано встают. Я честно скажу, что это не самые простые по характеру ребята, но зато с ними было интересно. Они и поспорить могут. Но мы и хотели взять таких людей в проект. Моя задача была — объяснить им, что и для чего мы делаем. Я довольна нашей работой. Особенно на фото до и после видно разницу. Конечно, многие захотят увидеть за 3 месяца атлетические тела, но исходники у нас были немаленькие.

Конечно, за 3 месяца всякое было, и недопонимание тоже. Но здесь, скорее, сказывался человеческий фактор. Кто-то что-то недопонял, а тут у тебя ещё дом, работа, быт, семья, куча дел. В такие моменты легко вылететь из ЗОЖа, конечно, и сослаться на занятость. Забить на еду и зарядку. Но можно же стать уникальным и в этой суете находить время на себя.

Ребята сейчас в начале своего пути, им не надо закреплять результаты, им надо двигаться дальше. Так же сбалансированно питаться и заниматься физическими нагрузками. Поддерживать это планомерное похудение, больше двигаться», — подводит итоги проекта куратор.

Вам нравится результат? Как думаете, смогут ребята поддержать и уменьшить свои цифры на весах? Делитесь мнениями в комментариях под статьёй.

Читайте также:Её не узнать (фото до и после) Летний суперобраз за 10 минут — как скрыть воспаления без вреда и сделать модные брови бюджетно.