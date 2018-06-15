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В Пскове впервые была проведена операция по бесшовному удалению щитовидной железы
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В Пскове впервые была проведена операция по бесшовному удалению щитовидной железы 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Как сообщают в Информационном агентстве России «ТАСС», в Псковской областной больнице была проведена операция, в результате которой хирурги удалили щитовидную железу без видимых повреждений кожных покровов.
Врачебные манипуляции такой сложности с применением передовых технологий проводятся исключительно в Москве и Северной столице, таким образом, Псковская область стала первым регионом в стране, совершившим данный прорыв.
Добавим, что данная операция, требующая высокой квалификации всего медицинского персонала, вызвала повышенный интерес у врачей из других субъектов РФ (Новгородская область, Карелия), поэтому ход процедуры транслировался в режиме онлайн, чтобы дать возможность коллегам самостоятельно оценить процесс.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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