В Пскове впервые была проведена операция по бесшовному удалению щитовидной железы

Как сообщают в Информационном агентстве России «ТАСС», в Псковской областной больнице была проведена операция, в результате которой хирурги удалили щитовидную железу без видимых повреждений кожных покровов.

Врачебные манипуляции такой сложности с применением передовых технологий проводятся исключительно в Москве и Северной столице, таким образом, Псковская область стала первым регионом в стране, совершившим данный прорыв.

Добавим, что данная операция, требующая высокой квалификации всего медицинского персонала, вызвала повышенный интерес у врачей из других субъектов РФ (Новгородская область, Карелия), поэтому ход процедуры транслировался в режиме онлайн, чтобы дать возможность коллегам самостоятельно оценить процесс.