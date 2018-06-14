Если сдали нервы: как оказать первую помощь при нервном срыве

Чтобы стресс нанес наименьший ущерб на организм, следует понимать, от чего он возникает, и выполнять лёгкие действия. Знание первой помощи при стрессе поможет избежать последствий. МедикФорум собрал советы, которые позволят сгладить влияние стресса.

Что происходит с организмом при стрессе?

При остром стрессе человек может наговорить много лишнего, совершить такое, о чем будет потом жалеть. Нервные потрясения помимо всего прочего могут стать причиной расстройств психики: невроза, депрессии. Физических заболеваний: язва в ЖКТ, гипертоническая болезнь, сердечные болезни. Но нельзя целиком защититься от волнений. Поэтому при стрессовых ситуаций, формируется психологический иммунитет. Это даёт возможность сохранять адекватное поле отрицательных эмоций. Так человек воспитывает свой характер. Что необходимо делать при острых стрессах и как помочь близким? При нервных срывах характерны следующие факторы: тревожность, истерика, недомогание и подавленное состояние. В какой-то момент человек может выпасть из обычной жизни: семья, работа и отдых. Это пограничное состояние, но не диагноз или серьёзная патология. Но может привести и к ним. По правде говоря, стресс — это очень хорошая способность каждого живого существа. Она помогает ему адаптироваться в окружающей среде. Не стоит пугаться стресса. Но при повышенном стрессовом пороге, когда человек уже не совладает с ним, возникает дистресс. Это начало психических расстройств.

Женщины сильные подвержены стрессу. Они более эмоциональны по натуре. Правое полушарие более развито у женщин, поэтому восприятие мира они видят в картине, эмоциональной памятью. Мужчины тоже испытывают стресс, но немного иначе. Можно заметить, когда идут юмористические передачи, в зрительном зале видно, что раньше смеются женщины. У них быстрее, чем у мужчин происходят реакции на происходящее. На этом примере. Это же случается каждодневно. Нервное потрясение вызывает болезни тела. При возбуждении в крови повышается уровень стрессовых гормонов: адреналина, вазопрессина, например. Начинается тахикардия, организм «готов к бою». Так задумано природой, чтобы человек мог быстро реагировать на угрозу, избегал опасность и спасал свою жизнь. Сейчас человек реже подвержен физическим опасностям, так что угроза чаще всего психологического характера. В окружении не положено проявлять эмоции. Стресс может скрываться внутри, а внешне может улыбаться, позитивно размышляет. Только когда эмоции «молчат», тело будет «кричать». Нельзя запретить своему телу что-либо, быть попроще, положительно думать о чём-то. Организм по-своему отреагирует. Появится гипертония, проблемы с кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой.

Как помочь пострадавшему?

Естественно человеку необходима помощь. Но родные часто ошибаются. Запрещается вовлекать себя в истерику эмоционально. Необходимо соблюдать спокойствие. Конечно, это сложно, так как эмоции человека могут быть заразными и передаваться другому, как вирус. Например, если человек протянет руку, другой в ответ тоже протянет, когда кто-то улыбнётся и в ответ он получает улыбку. Если человек возбуждён психически, тот, кто рядам с ним в этот момент тоже входит в его волну. Тем более, если он родной. Простое сходство: можно представить две струны. Начинает вибрировать одна, за ней следует и другая. Когда одна струна утихнет, погаснет вибрация второй струны. Так что первая помощь при истерике у человека это сохранять спокойствие и быть отстранённым. Но это не значит, что нужно уйти и захлопнуть дверь. Просто эмоции следует заметить логикой. Оказать противовес, не подпитывать эмоции пострадавшего. Разговаривать. Тон должен быть ровный, голос тихий. Никаких резких и порывистых движений. Во-вторых: не советуйте ничего и логически не утешайте его в этом состоянии. Ему не до этого. В это время необходимо участие близких, чувство близости. Не следует обсуждать происходящее, когда эмоции на пике. Лучше постараться переключиться. Поговорить на нейтральные темы. Можно задать какой-то вопрос: «Вчерашний сериал понравился?», «Какой хочешь подарок на День Рождения?». Как только истерика закончится, можно будет обсудить случившееся.

Какой должен быть порядок действий для того, чтобы вывести из истерики?

Во-первых, нужно, чтобы человек чувствовал себя защищённым на телесном уровне. Создать ему такую атмосферу: взять за руку, приобнять или просто присесть рядом. При стрессовых ситуациях человек, особенно женский пол, могут ребячиться: кричать, рыдать, метаться, крушить все вокруг. Как успокоить ребенка? Правильно, взять на руки, погладить, успокоить словами: при разговоре должен быть тихий, ровный голос. Разговор должен быть нейтральным, отвлекающим. Можно попробовать сходить с ним на прогулку. Физическая активность утилизирует гормоны стресса. Они приводят к высокому давлению, тахикардии, возбуждённости. Когда наступит спокойствие, следует побеседовать о случившемся. Это важно с точки зрения психотерапии. Дать возможность человеку выговорить всё, освободиться от наболевшего, рассказать о том, что тревожит, пожаловаться. Не выговорившись, останется неприятный осадок, который не даст спокойно спать.

Важно не забывать о взаимосвязи психической с телом. Психика успокоится, когда тело расслаблено. Методы могут быть разные: приём успокоительных лекарств, ванна с хвоей, помогающая расслабиться, спокойная музыка. Можно легко помассировать, и не нужно владеть какими-то особыми техниками. Померить артериальное давление, посчитать пульс и количество дыхательных движений. Каждый ритуал и действие отвлечет и подаст в мозг сигнал: «можно расслабиться, тебе помогают». Любые действия, которые приводят в возбуждение психику необходимо исключить. Во время стресса не получается уснуть. А это необходимо. Во сне информация обрабатывается, угасают эмоции.

Что делать, если ты один и нет рядом того, кто поможет? Даже самому сильному и волевому иногда тяжело взять себя в руки. Поступать нужно также, только самостоятельно. Ему необходимы все вышеупомянутые действия исполнять механически. Выйти во двор. Зайти в магазин. Человек получит заряд спокойствия уже от людей, которых он встретит по пути. На улице можно увидеть нищих, которые мёрзнут в порванной одежде. И может быть все неприятности, могут показаться не такими уж и серьезными. Птицам, которые на улицах можно купить лишний батон и покормить их. Зимой им нечего есть, и они могут погибнуть. Любые проявления альтруизма могут помочь пережить свою беду. Всегда найдется тот, кому гораздо хуже в этот момент. Ранее эксперты рассказали о том, как люди знают правила первой помощи.