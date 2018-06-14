Вы не поверите, как выглядит «Анжелика» в реальной жизни

Каждый съемочный день 32-летняя актриса проводит в специальном костюме, а также ей накладывается сложный многочасовой грим.

В ближайшие выходные на CTC Love стартует сериал «Анжелика» с Анжеликой Кашириной в главной роли… Вес Анжелики — 99 килограммов. Неудивительно, что девушка одержима идеей похудеть. И однажды ее мечта сбывается: в кровати чудесным образом просыпается стройная, привлекательная, абсолютно новая Лика! Правда, это ненадолго… В самый ненужный момент пухлые щеки, двойной подбородок и лишние килограммы снова возвращаются на привычные места.

Любопытно, что Анжелике Кашириной в отличие от своих коллег-актрис Анастасии Денисовой Полины Гренц , также играющих толстушек, не пришлось потолстеть и на грамм. Выручил специальный костюм с накладками и сложный многочасовой гримм.

В жизни же девушка — худышка. Достаточно заглянуть в ее Instagram, чтобы понять, что девушке можно хоть прямо сейчас выйти на подиум. А фоточки в купальнике и вовсе выглядят очень горячо.

А выдают ее тезку — Анжелику, пожалуй, лишь ярко-зеленые глаза.

«Во всем виноваты гримеры! Мне приходилось надевать специально сшитый костюм Анжелики-толстушки. Что-то вроде комбинезона плюс силиконовые руки — их, как перчатки, я натягивала до самых плеч. И еще два-три часа уходило на пластический грим, — делилась Каширина. — Мое лицо обретало округлую форму, на нем появлялся второй подбородок. Все было настолько аккуратно и профессионально сделано, что случайные люди и не догадывались, что все это ненастоящее».

Любопытно, что как-то во время съемок девушка прямо в таком виде забежала в ближайшую кондитерскую — прикупить пару булок.

«А стоящая рядом бабушка посмотрела на меня так строго и, пригрозив пальцем, сказала: «А может, хватит уже?» — вспоминает актриса.

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