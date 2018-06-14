Ещё
Вы не поверите, как выглядит «Анжелика» в реальной жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вы не поверите, как выглядит «Анжелика» в реальной жизни 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Каждый съемочный день 32-летняя актриса проводит в специальном костюме, а также ей накладывается сложный многочасовой грим.
В ближайшие выходные на CTC Love стартует сериал «Анжелика» с Анжеликой Кашириной в главной роли… Вес Анжелики — 99 килограммов. Неудивительно, что девушка одержима идеей похудеть. И однажды ее мечта сбывается: в кровати чудесным образом просыпается стройная, привлекательная, абсолютно новая Лика! Правда, это ненадолго… В самый ненужный момент пухлые щеки, двойной подбородок и лишние килограммы снова возвращаются на привычные места.
Любопытно, что Анжелике Кашириной в отличие от своих коллег-актрис Анастасии Денисовой и Полины Гренц, также играющих толстушек, не пришлось потолстеть и на грамм. Выручил специальный костюм с накладками и сложный многочасовой гримм.
В жизни же девушка — худышка. Достаточно заглянуть в ее Instagram, чтобы понять, что девушке можно хоть прямо сейчас выйти на подиум. А фоточки в купальнике и вовсе выглядят очень горячо.
А выдают ее тезку — Анжелику, пожалуй, лишь ярко-зеленые глаза.
«Во всем виноваты гримеры! Мне приходилось надевать специально сшитый костюм Анжелики-толстушки. Что-то вроде комбинезона плюс силиконовые руки — их, как перчатки, я натягивала до самых плеч. И еще два-три часа уходило на пластический грим, — делилась Каширина. — Мое лицо обретало округлую форму, на нем появлялся второй подбородок. Все было настолько аккуратно и профессионально сделано, что случайные люди и не догадывались, что все это ненастоящее».
Любопытно, что как-то во время съемок девушка прямо в таком виде забежала в ближайшую кондитерскую — прикупить пару булок.
«А стоящая рядом бабушка посмотрела на меня так строго и, пригрозив пальцем, сказала: «А может, хватит уже?» — вспоминает актриса.
Мария Берсенева VS Маргоша: что актриса сделала с лицом
Что нужно есть, чтобы скорее выйти замуж
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Любовь или пиар? Элджей и Настя Ивлеева подогрели слухи о романе Поклонники в восторге от новой стрижки Барановской «Холостяк» Илья Глинников отрастил бороду... и щеки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Елена Летучая показала идеальную фигуру в бикини12
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму40
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда89
Какое влияние на женщину оказывает воздержание1
Пуговка показала «беременный» живот17
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение