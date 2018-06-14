Как не принимать все близко к сердцу

«Порой мне тяжело находиться среди людей, — пишет Алена. — Недавно ехала в электричке с одной женщиной. И та постоянно тыркала своего ребенка. То окно не трогай, то ноги не вытягивай, то не выходи за границы, когда раскрашиваешь. А спать она его укладывала вообще через подзатыльник. Мне было очень жалко малыша, но кто я такая, чтоб указывать?

А после совещаний долго не могу прийти в себя: даже если досталось не мне, а кому-то другому, я плачу в туалете. Муж говорит, я сильно чувствительна. Что делать?»

Муж Алены совершенно прав. Есть такие люди, особо чувствительные. И термин в психологии такой есть: ВЧЛ (высокочувствительные люди). И ввела этот термин психолог Элейн Н. Арон, описав его в своей книге The Highly Sensitive Person.

Итак, какие же они, высокочувствительные люди?

ВЧЛ сильнее других реагируют на раздражители окружающего мира. Любые, как положительные, так и отрицательные, раздражители они обрабатывают настолько внимательно, что потом у них возникает перегрузка сознания. В результате такие люди срываются, плачут, прячутся от остальных — словом, пугают себя и других.

Их физиологически интересует все. Они прекрасно чувствуют вкус, прикосновения, слышат звуки, ощущают запахи. Они могут расплакаться в кинотеатре, впасть в депрессию от негативного сюжета на картине в музее, грустят, когда грустит кто-то рядом, остро переживают как красоту, так и издевательство над природой, очень долго могут страдать из-за случайной критики незнакомого человека.

Также они очень чувствительны к эмоциям, своим и чужим. Легко могут поставить себя на место любого человека, осознать, что он чувствует, и в соответствии с этим понимают, почему он поступил так, а не иначе. Это называется «развитая эмпатия».

А это не интроверты? Нет. ВЧЛ — понятие совсем иное. Высокочувствительный человек может быть и интровертом, и экстравертом. У него может быть как много друзей, так и мало. Он может даже, как истинный экстраверт, стремиться к обществу, стремиться всем помочь, а потом уставать от переживаний за всех, кто дорог.

Откуда берутся ВЧЛ?

А причины возникновения таких особенностей психики физиологические. У ВЧЛ часть мозга, которая отвечает за синтез информации об окружающей среде и настроении человека, более активна. Такие люди обладают высоким уровнем эмпатии за счет повышенного количества зеркальных нейронов (клеток головного мозга, ответственных за переживания другого человека).

Повышенная чувствительность не является заболеванием или сложным характером. Это всего лишь наследственная особенность, помогающая выживать всему виду. Например, известно, что у чувствительных лошадей, находящихся в табуне, есть особые обязанности. Они всегда должны находиться по краям табуна, чтобы в случае опасности менять свое поведение, тем самым предупреждая весь табун и спасая его от нападения.

Плюсы ВЧЛ ВЧЛ, как мы уже говорили, очень эмпатичны, а потому вам не придется им долго объяснять, что вы чувствуете и как вам надо помочь. Также обладают развитой интуицией, умеют слушать, щедры.

Тяготеют к творчеству. А потому с ними всегда интересно. Могут увлечь вас какой-то необычной идеей. Среди ВЧЛ встречается много художников, поэтов, писателей, дизайнеров, музыкантов.

Крайне восприимчивы к красоте и доброте, великодушны и благородны. Среди ВЧЛ также много защитников природы, животных, волонтеров, благотворителей.

Минусы ВЧЛ Некоторым ВЧЛ трудно самовыражаться. Все из-за той же эмпатии. Например, девушка хочет научиться профессионально танцевать, но не записывается на танцы, потому что боится осуждения семьи, боится расстроить маму, настроить против себя парня.

Многие ВЧЛ крайне раздражительны, постоянно ходят с «оголенными нервами», воспринимая мир как бесчеловечное место, где используют благородных людей в своих целях, смеются над ними. Если видят явную несправедливость, будут полыхать от гнева и возмущения.

ВЧЛ испытывают проблемы на работе. Впитывают чужие негативные эмоции, как губка, а потому могут выходить с совещания крайне расстроенными или уставшими. Совсем как в примере с Аленой.

ВЧЛ чувствительны к критике и самокритике. Логично, что они крайне восприимчивы к чужой критике, особенно если ее не ожидают. А потому очень тяжело переживают, гневаются, скандалят, плачут, обижаются, впадают в депрессию, долго не могут успокоиться и, соответственно, исправить даже очевидные ошибки.

С другой стороны, такие люди крайне суровы и к себе: часто себя осуждают, недооценивают, требуют от себя большего, чем могут сделать.

Как высокочувствительным людям облегчить себе жизнь?

Понять и принять. Если вы относитесь к высокочувствительным людям, в первую очередь надо понять, что все с вами хорошо. Таких, как вы, на земле 1,4 миллиарда. И если природа генетически создает таких людей, как вы, значит, это ей нужно. Разрешите себе быть высокочувствительным человеком.

Осознать и назвать. Займитесь эмоциональной саморегуляцией, а именно разрешите себе почувствовать, осознать и назвать свои эмоции. Например: «Я сейчас гневаюсь, потому что руководитель не выслушал нового сотрудника. Моя эмоция нормальна». Или: «Я сейчас рыдаю от этой книги, потому что с главным героем обошлись нехорошо. Эта эмоция тоже нормальна. Хотя история, скорее всего, выдумана. Но я же живой человек, могу и пострадать».

Понять, что другие не бесчувственные, а иные. Вот согласитесь, невозможно слепому человеку, который никогда в жизни не видел, объяснить, что такое синий цвет. Если даже он будет кивать и делать вид, что понял, он все равно не поймет. А потому нет смысла удивляться, злиться, что люди не могут понять вашу чувствительность. Потому что она у них другая — у них на это другая система координат. И это нормально, если коллеги не понимают, почему вас так раздражает запах картошки на рабочем месте, шуршание листов, громкая музыка или аромат коллеги, которая заходила в ваш кабинет, пока вас там не было. Люди боятся непонятных людей и нелогичных реакций. И чтобы избежать проблем, учитесь говорить на языке других. Например, скажите, что пища лучше усваивается в специально отведенных для этого местах, и пригласите любителя картошки в кафе.

Избегать негатива. Чувствительные люди заражаются эмоциями других людей. Если вы много общаетесь с негативно настроенными людьми, это может привести к психологическому истощению. Если в вашем коллективе принято друг друга критиковать, обижать, подставлять, перекладывать друг на друга ответственность, пора сменить коллектив на более профессиональный.

Беречь себя. Ваш мозг, как мы уже разобрали, обрабатывает информации в разы больше, чем мозг обычного человека. А следовательно, вам требуется больше времени на восстановление нервной системы. Берегите себя. Не планируйте много ответственных дел на один день. Чередуйте общение с одиночеством. Стройте свое расписание так, чтобы у вас находилось время побыть несколько раз в день без резких раздражителей.

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