Обернется ли ЧМ-2018 в вакханалией разврата

Заявление председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Тамары Плетневой , которая призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами на ЧМ по футболу., можно было бы пропустить мимо ушей хотя бы потомку, что члены этого комитета уже не первый состав делают заявления, место которым — в рубрике «Юмор» (иногда — черный).

Найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Эти детишки потом страдают и страдали, ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать, — заявила депутат.

Это заметили даже в Кремле, представитель которого Дмитрий Песков назвал заявление депутата «расистским» и не отвечающим духу FIFA.

Плетнева ссылается на «негативный опыт» Фестиваля молодежи (1957 год) и Московской Олимпиады (1980), после которых в советских городах появилось множество детей с темным цветом кожи.

Жить стало веселее

Опыт общения с иностранцами советских женщин вообще не применим к современным реалиям, уверен сотрудник Института российской истории РАН Владимир Нежин.

Когда речь идет о Фестивале молодежи и студентов 1957 года, то надо понимать, что все советские люди тогда, не одни лишь девушки, потеряли девственность — в первую очередь, идеологическую. У них не было ни опыта общения с иностранцами, ни опыта интимных отношений. Это сочетание и привело к появлению «детей фестиваля». Уже даже во время Московской Олимпиады масштаб этого явления оказался меньшим. А думать, что нынешний чемпионат вообще как-то повторит похожий вариант, вообще нет оснований, — сказал он «Ридусу»

Современные россиянки, в отличие от своих советских предшественниц, лишены той наивности, которая приводила к незапланированным «интернациональным» беременностям, добавляет Нежин.

Кроме того, отношение общества к внебрачным детям в СССР и в современной России тоже нельзя ставить на одну доску.

Во-первых, изменилось отношение к матерям-одиночкам, которых сейчас едва ли не больше, чем матерей, живущих в законном браке. Во-вторых, если в советское время темнокожий ребенок воспринимался как изгой, то сейчас во многих московских школах такие дети тоже если и в меньшинстве, то не в таком, чтобы на них показывали пальцами.

Составила проекцию

Заявление Тамары Плетневой подтверждает правоту теории о психологическом проецировании, комментирует специалист по гендерным отношениям Алиса Метелина.

Это полный абсурд. Есть такое понятие: психическая проекция: человек ругает то, что затрагивает его собственную проблему, и таким способом разряжает внутренний дискомфорт — сказала она «Ридусу».

Было бы весьма интересно покопаться в прошлом депутата и узнать, не было ли у нее неудачного опыта отношений с иностранцами, говорит Метелина.

Чем агрессивнее человек отстаивает какую-то точку зрения, тем отчетливее у него торчит шило из мешка. Для женщины важно, чтобы мужчина был успешным. А иностранец он или русский, это дело второе, — уверена Метелина.

Шилом из мешка конкретно у Плетневой, по мнению эксперта, торчит психология, «застрявшая» глубоко в советских временах, когда девушки в самом деле тянулись к иностранцам — потому что они тогда были редкостью и вносили какое-то разнообразие в скучные будни советских женщин.

Олимпиада-1980 или молодежный фестиваль-1985 были такими «форточками», через которые «комсомолки, спортсменки и просто красивые девушки» могли подышать «забугорным» воздухом.

Но сейчас-то совсем иная ситуация, восклицает Метелина: «Зачем россиянкам теперь набрасываться на иностранных болельщиков во время ЧМ, если они в любое время могут съездить за границу и заняться там сексом!»

Грустно, что в органах власти у нас заседают люди с психологией 40-летней давности. Если они на таком уровне разбираются в современной жизни, то как они могут управлять страной? — огорчается Метелина..

Кроме того, большинство приехавших на ЧМ-2018 болельщиков, они вряд ли представляют какой-то интерес для столичных «пикаперш». Большинство зарубежных фанатов мало чем отличаются от контингента Чертаново или Люберец, а некоторым из них вообще хочется подать милостыню больше, чем вступать в интимные отношения (хотя загадочное женское сердце, возможно, ощущает это по-иному).