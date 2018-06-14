Она решила противостоять четырем жутким мужчинам, преследующим ее в магазине!

Я просто хочу поделиться этой историей в надежде, что она поможет кому-то в случае, если они столкнутся с тем же жутким опытом в будущем.

Я ходила по магазинам прошлой ночью и заметила, что за мной следили четыре мужчины. Сначала я подумала, может быть, это просто совпадение, что они идут в один и тот же проход. Я проверила свою гипотезу и пошла в проходы, которые продают женскую гигену и т. д., и все же они были позади меня. Я ходила зигзагами по всему магазину в течение 30 минут, и знала, — они следили за мной.

Я оглянулась через плечо, и один из мужчин так угрожающе посмотрел на меня, что моя кровь застыла. Этот взгляд указывал на то, что кто-то действительно не имел никаких добрых намерений по отношению к вам.

Вместо того, чтобы отвернуться, я решила противостоять им.

«У вас у всех есть проблемы?»

Тот же парень посмотрел на меня таким же пронзительным взглядом. Я уставилась на него: «Почему вы все преследуете меня?» — я шагнула к нему, не боясь.

В этот момент я считала, что в безопасности, потому что я в магазине, и если что-то случится, есть высокая вероятность, что кто-то придет и поможет мне. Громким голосом, чтобы все свидетели могли услышать меня, я сказала: «Почему вы и ваши друзья следуете за мной? Вы, ребята, собираетесь меня изнасиловать!?»

При этом они разбежались, как крысы. Сразу после того, как они ушли, я поговорила с менеджером магазина и вызвала полицию. Менеджер показал мне и полицейским кадры меня в магазине с 4 парнями, и это было очень страшно, ведь видео ясно дало понять, что они преследуют меня, как хищники преследуют свою добычу. Копы сказали, что они пытались подобраться ко мне, в надежде напугать меня ножом или пистолетом, чтобы ограбить, или еще хуже…думали, что я буду очень напугана. Они сказали, что крича на них и вызывая их, скорее всего, я спасла свою жизнь.