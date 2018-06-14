Для жителей ЗАО проведут открытое занятие по йоге

25 июня в подростково-молодежном центре «Диалог» пройдет открытое занятие по йоге. Мероприятия приурочено к Международному дню йоги.

Жителей района приглашает посетить мастер-класс, который проведет профессиональный тренер. Участники спортивного занятия узнаю новые асаны и об их пользе для организма. Тренер расскажет, как правильно управлять своей энергией, равномерно накапливать и тратить ее, как с помощью простых дыхательных упражнений можно снять мышечное, умственное и эмоциональное напряжение. Каждый комментарий и совет будет подкрепляться показом специальной связки упражнений.

Традиционно Международный день йоги приходится на 21 июня. Это связано с датой летнего солнцестояния в Северном полушарии. Праздник довольно молодой. В этом году его отметят всего в четвертый раз.

Занятие состоится с ТЦСО «Фили-Давыдково» в 15:00. Всех желающих ждут по адресу: улица Наташи Ковшовой, дом 29.

За уточнением деталей обращаться по телефону: 84992331356.