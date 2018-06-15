Бейонсе опубликовала интимные фото, чтобы подогреть интерес к своему концертному туру

Бейонсе, как и многие ее коллеги по сцене (например, Леди Гага и Рианна), обожает шокировать публику. На днях в продажу поступила новая книга Бейонсе — фактически фотоальбом, содержащий множество интимных снимков, на которых певица изображена вместе со своим супругом, рэпером Джей Зи . Фотографии являются своеобразным промо к новому гастрольному туру On The Run II.

Поклонники Бейонсе сразу же разделились на два лагеря: одни считают, что снимки получились очень красивыми, другие уверены, что такие моменты нужно оставлять в личном архиве, а не вываливать их на голову людей. «Вы бы хотели, чтобы ваши дети это потом обсуждали?», «Это пошло и совсем не красиво», «Личная жизнь должна оставаться личной» — это и многое другое пишут разочарованные поклонники Джей Зи и Бейонсе, но, похоже, супруги не остановятся не перед чем, чтобы доказать всему миру, как крепка их любовь.

Несколько отсканированных фото в сеть выложили поклонники Бейонсе, уже успевшие обзавестись альбомом:

Dear #Beyonce: I was not ready! 🤤📰🤤 #BreakfastInBed #JayZ #OnTheRunTourBook

Публикация от HONEY GERMAN (@honeygerman)

9 Июн 2018 в 12:48 PDT I'm SHOOK…

Публикация от Beyoncé Giselle Knowles Carter (@beybsasha)

9 Июн 2018 в 8:43 PDT #JayZ x #Beyonce for #OTRII tour book

Публикация от Hip Hop N More (@hiphopnmore)

9 Июн 2018 в 1:43 PDT попкорнnews