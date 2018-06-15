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Бейонсе опубликовала интимные фото, чтобы подогреть интерес к своему концертному туру
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Бейонсе опубликовала интимные фото, чтобы подогреть интерес к своему концертному туру 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Бейонсе, как и многие ее коллеги по сцене (например, Леди Гага и Рианна), обожает шокировать публику. На днях в продажу поступила новая книга Бейонсе — фактически фотоальбом, содержащий множество интимных снимков, на которых певица изображена вместе со своим супругом, рэпером Джей Зи. Фотографии являются своеобразным промо к новому гастрольному туру On The Run II.
Поклонники Бейонсе сразу же разделились на два лагеря: одни считают, что снимки получились очень красивыми, другие уверены, что такие моменты нужно оставлять в личном архиве, а не вываливать их на голову людей. «Вы бы хотели, чтобы ваши дети это потом обсуждали?», «Это пошло и совсем не красиво», «Личная жизнь должна оставаться личной» — это и многое другое пишут разочарованные поклонники Джей Зи и Бейонсе, но, похоже, супруги не остановятся не перед чем, чтобы доказать всему миру, как крепка их любовь.
Несколько отсканированных фото в сеть выложили поклонники Бейонсе, уже успевшие обзавестись альбомом:
Dear #Beyonce: I was not ready! 🤤📰🤤 #BreakfastInBed #JayZ #OnTheRunTourBook
Публикация от HONEY GERMAN (@honeygerman)
9 Июн 2018 в 12:48 PDT  I'm SHOOK…
Публикация от Beyoncé Giselle Knowles Carter (@beybsasha)
9 Июн 2018 в 8:43 PDT  #JayZ x #Beyonce for #OTRII tour book
Публикация от Hip Hop N More (@hiphopnmore)
9 Июн 2018 в 1:43 PDT  попкорнnews
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