10 самых странных фобий, которые введут вас в ступор

Все люди чего-то боятся — и это абсолютно нормально. Но ровно до тех пор, пока это не превращается в навязчивую фобию, влияющую на все сферы жизни. Причем фобия может быть обусловлена не только генетическими причинами, но и особенностями воспитания, а также под влиянием образа жизни. Мы собрали самые странные проявления страха, которые способны вогнать в ступор кого угодно.

Номофобия

Одна из самых популярных фобий в современном мире, и связан этот страх с потерей смартфона. Вам, возможно, не понять, но человек, подверженный данному недугу, способен впасть в отчаяние или испытать дикий страх от того, что его драгоценный гаджет не лежит рядом с ним на расстоянии вытянутой руки или, не дай Бог, он разрядился и больше не может выполнять свои функции. Верный признак: индивидуум постоянно хватается за телефон, проверяет время и сообщения или просто теребит смартфон в руках.

Вестифобия

Вы удивитесь, но даже есть и такой заскок — страх перед выбором той или иной одежды. Например, некоторые панически боятся определенных цветов, а другие не любят обтягивающие или, напротив, слишком свободные вещи. Но есть и особо тяжелая форма этого заболевания, когда человек впадает в ужас от абсолютно любого предмета одежды (не так важно, это нижнее белье или симпатичное платьице).

Эргофобия

Эта фобия, пожалуй, знакома большинству представителей офисного планктона. А если быть точнее, то при данном недуге человек испытывает страх перед работой, а панические атаки регулярно накрывают его прямо в офисе.

Эйзоптрофобия

Это боязнь зеркал. Человек не может спокойно пройти мимо своего отражения, и с ужасом заходит в помещения, где располагаются зеркальные поверхности. К слову, некоторым западным звездам тоже знакомо это чувство, поэтому они стараются не смотреть на себя лишний раз и вообще обходят зеркала стороной.

Омброфобия

Этот недуг развивается вследствие боязни дождя и обычно сопровождается боязнью ураганов (лилапсофобией). Психологи уверяют, что обычно это происходит из-за того, что в детстве человеку внушали, что в непогоду лучше не выходить на улицу, иначе можно получить серьезные травмы или даже погибнуть.

Талассофобия

Данная фобия обуславливается тем, что человек боится морей, океанов и других открытых водных поверхностей. Но на самом деле данных страх вызван не самой водой, а тем неизведанным, что можно найти в ее глубинах (например, странных обитателей и так далее).

Фонофобия

Данное заболевание обычно связано с нарушением восприятия звуков мозгом, и поэтому человек воспринимает даже самые незначительные звуки как нечто громкое и раздражающее. Они вздрагивают от любого шороха в прямом смысле этого слова.

Нумерофобия

Это страх перед цифрами, а точнее перед математическими вычислениями или статистическими данными. Индивидуум испытывает ужас от того, что ему придется что-то складывать или вычитать.

Аматофобия

Люди, у которых наблюдается данный недуг, испытывают панический ужас перед домашней пылью. Их приводит в уныние даже, казалось бы, идеально вычищенная поверхность, так как они считают, что там все равно прячется пыль. Как результат — маниакальное наведение чистоты и изучение новинок моющих средств. Обычно данную фобию можно обнаружить у библиотекарей.

Фобофобия

Люди, подверженные данной фобии, стараются любыми способами уберечь себя от страха, однако вместо этого испытывают его гораздо сильнее и чаще.

Текст: Юлия Кальницкая

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