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Лунный посевной календарь на 15 июня 2018 года
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Лунный посевной календарь на 15 июня 2018 года 

7dach.ru 38 минут назад
Фото: 7dach.ru
3 лунный день, растущая Луна в Раке.
Знак Рака
Допускается повторный посев зелени (соблюдение особенностей выращивания помогут избежать неудач), посадка и пересадка (в летнюю пору желательно пользоваться щадящим способом — перевалкой) невысоких травянистых растений. На освободившиеся после уборки ранних культур участки огорода сейте сидераты (их польза для почвы бесценна — посмотрите сами!) Если донимает пырей, вспашите участок и засейте рожью — она вытеснит сорняк. Найдется управа и на борщевик, и на вьюн — дачники всякому сорняку дадут отпор! На всякий случай вспомните как выглядят карантинные сорняки, особенно если покупали семена на зарубежных сайтах.
Благоприятное время для полива: чтобы он принес растениям максимум пользы, помните: каждому овощу — свой полив. Если участок не оборудован системой капельного полива, присмотритесь к полезным приспособлениям, которые значительно облегчат работу (а то и вовсе избавят от обязанности бегать со шлангом по всему саду и огороду).
Удачная пора для внесения растворов минеральных подкормок: важно правильно подобрать рацион для смородины, подрастающих огурчиков, вовремя внести удобрения под томаты, баклажаны, перец, землянику. Если вы затрудняетесь определить, каких элементов не хватает культуре — подсказку дадут растения-индикаторы.
Хороший день для заготовки листьев лекарственных растений.
Нежелательно сеять, сажать (пересаживать) клубневые, древесные, высокие травянистые и вьющиеся растения. Откажитесь от применения химических препаратов для обработки растений.
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