Единственную в своём роде операцию провели во Владивостоке

Впервые на Дальнем Востоке в Медицинском центре ДВФУ провели операцию по удалению межпозвоночной грыжи при помощи мини-прокола. Сотрудники больницы совершили сразу три аналогичные операции.

При операции данного вида ни мышцы, ни связки позвоночника не повреждаются. После проделанной эндоскопической операции больной сможет без болей садиться, а уже через неделю реабилитации выйти на работу в полноценном режиме.

Отметим, после операций данного типа пациент с болями в позвоночнике сможет встать на ноги буквально за пару дней.