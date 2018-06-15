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Единственную в своём роде операцию провели во Владивостоке
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Единственную в своём роде операцию провели во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Впервые на Дальнем Востоке в Медицинском центре ДВФУ провели операцию по удалению межпозвоночной грыжи при помощи мини-прокола. Сотрудники больницы совершили сразу три аналогичные операции.
При операции данного вида ни мышцы, ни связки позвоночника не повреждаются. После проделанной эндоскопической операции больной сможет без болей садиться, а уже через неделю реабилитации выйти на работу в полноценном режиме.
Отметим, после операций данного типа пациент с болями в позвоночнике сможет встать на ноги буквально за пару дней.
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