Настоящее украшение сада — пионы! Размножение, посадка, уход

Пион — крупный ярко-пунцовый, бордовый, белый, розовый или даже желтый цветок. Форма его отличается в зависимости от сорта: пышные, махровые или же похожие на розетки, с видимой сердцевиной внутри. Он великолепно смотрится на фоне своих ажурных зеленых листьев, разделенных на удлиненные доли.

Пышный пион

Его огромные бутоны распускаются в мае-июне. Кусты пиона вырастают до 60-80 см высотой и могут радовать цветами несколько лет подряд. Выращивать пионы несложно, это неприхотливое растение, не требующее особой заботы.

Посадка пионовСамый распространенный способ размножения пионов — деление куста. Для этих целей подойдут растения в возрасте 3 или 4 лет, а еще лучше пяти— или шестилетние кусты. Наилучшее время размножения пионов таким способом для наших северных широт — с середины августа до середины сентября. Весной тоже можно сажать пионы, но это намного сложнее, и меньше шансов на приживление пересаженных растений.

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Выбор местаОсенняя пересадка хороша тем, что уже нет большой жары, все чаще начинают лить дожди, цветение закончилось, а корневая система интенсивно укрепляется за счет отрастания новых корешков. Растения имеют хорошие шансы для укоренения на новом месте.

Обильное цветение пиона

Место под пересадку необходимо выбирать на открытом, солнечном участке сада или огорода. Его нужно приготовить заранее, недели за три или четыре до начала работ. Копается неглубокая яма (на полтора штыка лопаты) и на 2/3 заполняется смесью равных долей перегноя, торфа, огородной земли и речного песка. Обязательно следует добавить пол-литровую банку березовой золы, стакан двойного суперфосфата и столовую ложку железного купороса.

Особенности выкапывания куста пионаКорневище пиона нужно выкапывать очень аккуратно. Корни пиона вздутые, довольно хрупкие, клубневидные и уходят вглубь до 1 метра, поэтому торопиться не нужно. Лопата для этих целей не подойдет. Лучший инструмент — садовые вилы.

Окопать вилами куст по кругу на достаточно большую глубину, а затем двумя штыковыми лопатами бережно вытащить его из земли. При неосторожном обращении корни пиона могут обламываться.

Корневища пионов. Фото с сайта gardenschool.ru Нужно аккуратно обмыть их водой для удаления налипшей земли. Поместить выкопанное растение на 5-6 часов в тень, чтобы корни стали пластичнее. Зеленые стебли обрезать на высоте 10 см от корней.

Разделка куста пиона на деленкиТеперь все готово для разделения куста пиона. Острым ножом делим корневище на части длиной 10-15 см, имеющие небольшое количество придаточных корней и 3-4 почки. Внимательно осматриваем каждую часть и удаляем мелкие и подгнившие корешки.

Делёнки пиона. Фото с сайта homad.ru Перед посадкой корни помещаются на несколько часов в раствор марганцовки (3 г на 10 литров воды), чтобы избавиться от корневой гнили. Затем свежие порезы на корнях присыпаются толченым углем, и посадочный материал для подсушки размещается в тени на сутки.

Высадка в открытый грунтХорошую приживаемость растениям обеспечивает обмакивание корней в раствор гетероауксина. Его готовят так: в 10 литров воды добавляют 2 таблетки препарата, 50 г медного купороса и глину. Все размешивают, пока раствор не станет пастообразным. После обмакивания деленку подсушивают.

В яму пионы высаживаются на такую глубину, чтобы почки находились в 3-5 см от поверхности земли. Сверху корни присыпаются свежей огородной землей и мульчей из торфа толщиной не более 5 см.

Уход за пионамиСразу после посадки растения нужно обильно полить. И в дальнейшем пионам нужен регулярный уход: полив, рыхление, удаление ранних бутонов, опрыскивание от вредителей и т.д.

Бутон пиона

На второй год не стоит ждать цветоносов от пересаженных пионов. Но зато в последующие годы они будут радовать своих хозяев обилием соцветий, которые начнут распускаться уже в мае. Для подготовки пионов к зимовке их следует обрезать и хорошо укрыть.

Хотите иметь на своем участке красивые цветы, которые порадуют вас не только своим внешним видом, но и своими полезными свойствами? Посадите пионы! Они станут великолепным дополнением и к букету, и к домашней аптечке!

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Лечебные свойства пионовКроме привлекательных декоративных качеств, пионы известны и лекарственными свойствами. Впервые для изготовления целебных снадобий пион начал возделываться в Китае, потом в Японии, а затем распространился по всему миру.

В лечебных целях употребляют корни пиона

В лечебных целях употребляют корни пиона. Их собирают осенью (октябрь — ноябрь) на втором году после высадки цветов. Они промываются, высушиваются, измельчаются и применяются в виде отвара или настоя в качестве противовоспалительного и обезболивающего средства.