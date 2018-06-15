Многоножки: польза и вред

Почва — это общежитие, где обитает огромное количество мелкой живности, которая себя демонстрировать не любит: почва для них — дом-крепость, а не выставочный зал.

Многоножки: вредные или полезные животные?

Однако в конце весны, когда земля теплая (особенно при моросящем легком дождичке), когда дачники и огородники очищают свои участки от прошлогоднего мусора, на глаза попадаются многоножки. И позже, при перекопке грядок с изрядным количеством гумуса (или посадке помидоров) многоножки (название научное, нам более привычно — сороконожки) тоже видны. Красивыми их назвать трудно, зато слово «устрашающие» вполне подходит, так ведь и немудрено: мало кто знаком с этими насельниками грядок. Хотя, почему грядок? Это мы встречаем их в огороде, а вообще-то многоножки живут в лесах и степях. Они не любят сухую почву и солнечный свет, днем прячутся в укрытиях: в почве, под камнями, под кучками прелых листьев, даже под бревнами, а порой и под оставленным между грядками ведром.

Многоножки: кивсяки, костянки и геофилы

Определить каждого несложно. У кивсяков ног много (больше ста пар), но животное медлительное: пока от первых ножек на первых члениках дойдет очередь до последних!

Кивсяк серый. Фото с сайта macroid.ru Ножки маленькие (их еще разглядеть надо), тоненькие и слабенькие, потому кивсяки тихоходы: движутся плавно, неспешно, изгибаясь, как лента гимнастки при очень замедленном просмотре. Костянки — животные быстрые, но ног (сильных, длинных) у них всего 15 пар.

Костянка обыкновенная. Фото с сайта wikimedia.org Если вдруг укрытие оказалось взломанным, то поймать костянку вряд ли удастся, и не только по причине неожиданности встречи — она быстро сумеет спрятаться в щель. Легкое тонкое тело геофила несут более 30 пар ножек, несут быстро, но как-то не очень умело, словно рисуя синусоиду.

Геофил. Фото с сайта macroid.ru Зато такой тип передвижение позволяет буквально вбуравливаться в почву: только что геофил был на поверхности — и вот его уже и след простыл. У мокриц тоже ножек много, хотя и меньше, чем у костянок.

С мокрицей знакомы все.

С этими животными знакомы все, потому что и в домах, и в квартирах с ними доводится встречаться, а уж в саду их и подавно много. Но мокрицы — не родственники многоножкам, они в родстве с раками: дышат, как раки — жабрами, потому живут всегда во влажных местах.

Многоножки: вред

Мокрицы в парниках могут повреждать рассаду, порой в цветниках хулиганят, но предпочитают сорные растения, потому особого вреда не приносят. Кивсяки песчаный и серый редко повреждают корни растений и ягоды земляники, лежащие на земле. Сухая погода вынуждает кивсяков кормиться живыми растениями, потому что воды животным не хватает. Костянки могут кормиться молодыми листочками, если не хватает нужного корма.

Костянка. Фото с сайта macroid.ru Про геофилов пишут, что известны случаи повреждения ими корней и корнеплодов сахарной свеклы.

Многоножки: польза

Геофилы — хищники, они кормятся беспозвоночными животными, в их рационе: мелкие рачки, насекомые и их личинки, нематоды и круглые черви, а также то, что от беспозвоночных остается. Костянки тоже хищники. Кормятся мелкими насекомыми: червями, гусеницами, подурами, клещами, мухами, жуками, маленькими паучками, комарами и мошками. Костянки переносят низкие температуры, потому в холодное время, когда гусеницы листоверток или иные пожиратели садовых и огородных растений весьма ограничены в движении, вредители становятся легкой добычей костянок. Кивсяки весьма прожорливы, кормятся опавшей листвой, грибами, гнилыми побегами растений, упавшими фруктами. Кивсякам нужен кальций для создания панциря, потому они умеют накапливать его не только в собственных телах, но и в почве. А кальций в почве удерживает воду. Кивсяки идеально перерабатывают навоз. Полученный перегной — самое хорошее удобрение для растений.

Кивсяк. Фото с сайта farm2.static.flickr.com Кивсяков считают почвообразователями. В нашей стране их около 100 видов. У кивсяков есть собственная кормовая специализация: они охотнее поедают листья с ольхи и ясеня, как и мокрицы, хотя не отказываются от листьев абрикоса, акации и тополя, а дождевым червям более по вкусу листья лещины и бузины. Мокрицы прокладывают в земле ходы — так появляются новые поры, почва лучше насыщается воздухом. После мокриц вместо растительных остатков появляется перегной.

Так чего же больше — вреда или пользы?

Порой важно для себя самого решить, что важнее: несколько растений, которые не смогут дать полноценного урожая, или плодородие почвы и снижение численности вредителей.