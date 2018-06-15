Эмили Ратаковски «засветила» свою дряблую спину на фото

Новый снимок в instagram популярнейшей 27-летней модели в купальнике трендовой расцветки должен был получиться крайне сексуальным. И если смотреть на ягодицы модели, которые, судя по всему, подверглись коррекции в фоторедакции, то все действительно очень привлекательно.

Однако придирчивые пользователи в социальных сетях принялись разглядывать еще и лицо, и спину Эмили Ратаковски. И поставили аж три тысячи дизлайков. Свое недовольство юзеры объяснили просто — при всей своей стройности модель, кажется, полностью игнорирует спорт. Спина, по мнению комментаторов, дрябловата и свидетельсвует о некотором нездоровье девушке.

Однако при этом, за восемь часов с момента публикации снимок набрал целый миллион лайков.

Накануне Эмили Ратаковски произвела настоящий фурор, опубликовав «одетое» фото.