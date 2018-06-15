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Эмили Ратаковски «засветила» свою дряблую спину на фото
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Эмили Ратаковски «засветила» свою дряблую спину на фото 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Новый снимок в instagram популярнейшей 27-летней модели в купальнике трендовой расцветки должен был получиться крайне сексуальным. И если смотреть на ягодицы модели, которые, судя по всему, подверглись коррекции в фоторедакции, то все действительно очень привлекательно.
Однако придирчивые пользователи в социальных сетях принялись разглядывать еще и лицо, и спину Эмили Ратаковски. И поставили аж три тысячи дизлайков. Свое недовольство юзеры объяснили просто — при всей своей стройности модель, кажется, полностью игнорирует спорт. Спина, по мнению комментаторов, дрябловата и свидетельсвует о некотором нездоровье девушке.
Однако при этом, за восемь часов с момента публикации снимок набрал целый миллион лайков.
Накануне Эмили Ратаковски произвела настоящий фурор, опубликовав «одетое» фото.
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