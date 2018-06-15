Парень пытался склеить девушку по телефону. Его собеседником стал усатый мужчина

Флирт по телефону закончился курьезом для молодого человека, который пытался познакомиться с девушкой. В конце переписки выяснилось, что парень ошибся номером, а его собеседником стал 25‐летний усатый визави. Забавную историю опубликовал на Reddit один из пользователей.

Мужчина под ником Th3GreenMan56 поделился с социальной сетью провалом, который ждал неизвестного романтика.

Сначала он получил SMS с незнакомого номера, в котором речь явно шла о флирте. «Привет! Это Брэндон с занятий. *Потеет от волнения*», — говорилось в сообщении.

Источник фото: Reddit

Th3GreenMan56 предупредил собеседника, что тот ошибся номером, однако это не возымело эффекта. Настойчивый молодой человек не прекратил попытки очаровать предполагаемую собеседницу, начал описывать свои действия и даже прислал интимное фото.

«Я попросил у Шэнон твой номер. Давай развлечемся вместе. *Руки тянутся, чтобы расстегнуть брюки*», — написал он в очередном SMS.

Источник фото: Reddit

Его собеседник прямо сказал, что ему 25, он мужчина и у него «определено есть усы». Когда мастер пикапа прислал пикантный снимок, Th3GreenMan56 ничего не оставалось, как выслать свой в ответ.

Источник фото: Reddit

«Бедный, бедный Брэндон», — подписал он фотографию.

Пользователей рассмешила ситуация. Брэндону они посоветовали быть осторожнее и поупражняться в пикапе, прежде чем писать девушкам.

В США молодой человек попал в неловкую ситуацию, отправившись на свидание. Сначала какой-то мужчина перепутал его с девушкой из-за длины волос, а потом подруга парня рассказала об истории в соцсетях, что крайне разозлило американца.