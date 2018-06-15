Ещё
Парень пытался склеить девушку по телефону. Его собеседником стал усатый мужчина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парень пытался склеить девушку по телефону. Его собеседником стал усатый мужчина 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Флирт по телефону закончился курьезом для молодого человека, который пытался познакомиться с девушкой. В конце переписки выяснилось, что парень ошибся номером, а его собеседником стал 25‐летний усатый визави. Забавную историю опубликовал на Reddit один из пользователей.
Мужчина под ником Th3GreenMan56 поделился с социальной сетью провалом, который ждал неизвестного романтика.
Сначала он получил SMS с незнакомого номера, в котором речь явно шла о флирте. «Привет! Это Брэндон с занятий. *Потеет от волнения*», — говорилось в сообщении.
Источник фото: Reddit
Th3GreenMan56 предупредил собеседника, что тот ошибся номером, однако это не возымело эффекта. Настойчивый молодой человек не прекратил попытки очаровать предполагаемую собеседницу, начал описывать свои действия и даже прислал интимное фото.
«Я попросил у Шэнон твой номер. Давай развлечемся вместе. *Руки тянутся, чтобы расстегнуть брюки*», — написал он в очередном SMS.
Источник фото: Reddit
Его собеседник прямо сказал, что ему 25, он мужчина и у него «определено есть усы». Когда мастер пикапа прислал пикантный снимок, Th3GreenMan56 ничего не оставалось, как выслать свой в ответ.
Источник фото: Reddit
«Бедный, бедный Брэндон», — подписал он фотографию.
Пользователей рассмешила ситуация. Брэндону они посоветовали быть осторожнее и поупражняться в пикапе, прежде чем писать девушкам.
В США молодой человек попал в неловкую ситуацию, отправившись на свидание. Сначала какой-то мужчина перепутал его с девушкой из-за длины волос, а потом подруга парня рассказала об истории в соцсетях, что крайне разозлило американца.
360tv.ru: последние новости
Сотрудники МЧС изловили змею около школы во Владивостоке‍ «Вы по‐русски nicht?» Россиянку заставили повторять слова на португальском, но что‐то пошло не так Стало известно, от каких ягод нужно держаться подальше
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл45
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму54
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда114
Семенович обдурила всех своей грудью
«Муж рубится в танчики, и я его ненавижу»87
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
03:44
Интуиция поможет вам найти модель: тест
Психология
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение