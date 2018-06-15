«Общения не вышло»: Шурыгина и Семенов впервые увиделись после секс-скандала

Многочисленные телезрители, следившие за скандалом, в центре которого оказались Диана Шурыгина Сергей Семенов , с нетерпением ожидали их встречи. И наконец она произошла, но не по их желанию. При этом не было и драки между обидчиком интернет-звезды и ее мужем, на которую также надеялись ее хейтеры.

Встреча уроженки Ульяновска Дианы Шурыгиной и Сергея Семенова, которого она обвинила в изнасиловании, не была результативной. Молодые люди впервые увиделись после секс-скандала, но не стали общаться. В фотостудию обоих тайно позвали продюсеры. Но вопреки ожиданиям собравшихся, конфликт не продолжился, поскольку 18-летняя девушка спешно покинула помещении вместе со своим мужем Андреем Шляниным. Напомним, Шурыгина стала известной на всю страну, когда в шоу «Пусть говорят» рассказала об изнасиловании Семеновым. Молодого человека отправили в места лишения свободы, но вместо трех лет он пробыл там один год, освободившись в начале года. Многие верят в его невиновность, обвиняя Диану в том, что она на вечеринке употребляла алкоголь, а затем добровольно вступила в интимную связь с Сергеем.

Шурыгину просят прокомментировать ее встречу с обидчиком, но она дала понять, что перевернула эту страницу своей жизни и больше не хочет обсуждать произошедшее между ними: «У меня любимый муж и собака. Я очень люблю проводить с ними сутки напролет, я счастлива!.. Мне было интересно почитать, что будут писать люди, которые так меня ненавидят. Думала, будет много умного текста со смыслом, а вместо этого необоснованные комментарии в мой адрес».

Диана благодарит за поддержку небезразличных людей, отмечая, что не справилась бы без их помощи. Она подчеркивает, что вышла замуж и у нее все хорошо, а недоброжелатели могут и дальше обсуждать ее. Примечательно, что Шурыгина воспользовалась своей известностью и решила стать певицей, правда она получает много критики в свой адрес, а недавно во время ее выступления на сцену бросили живую курицу. Перед этим на презентацию ее песни привели живого барана, так что пока до популярности телезвезды и певицы Ольги Бузовой ей далеко, хотя она и не против сдвинуть ее с «пьедестала».

Многие в шоке от истории в целом: «А что, пусть пообщались бы с глазу на глаз, а то только заочные обвинения». «Надо бы закрыть эту тему, сколько можно мусолить одно и то же?» «Общения не вышло, что поделать». «Диана права, жизнь продолжается и это „изнасилование“, если оно и было, пора бы уже подзабыть». «Как они надоели, вот она — современная молодежь, которая выросла на просмотрах шоу „Дом-2“, вот вам результат». «Какой кошмар, зачем их свели вместе, не надо им встречаться».

Но, похоже, что скандалы вокруг Дианы Шурыгиной очень выгодны организаторам телешоу. Недавно стало известно, что девушка сделала аборт от своего законного мужа.